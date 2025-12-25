Fútbol.- Aitana Bonmatí: "Mi idea es volver a jugar antes de finalizar la temporada"

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

La centrocampista del FC Barcelona y la selección española Aitana Bonmatí confesó que confía en jugar aún esta temporada después de su fractura de peroné, asimilando su "primera gran lesión" como un tiempo de "descanso", en "familia" y para "volver mejor".

"Es la primera gran lesión que he tenido. Porque he tenido otras pequeñas, así, roturas musculares de un mes, mes y medio, hace tiempo que no tenía por eso, y me ha tocado vivir esta rotura de peroné y de ligamentos. Pero, son cosas del deporte", declaró Bonmatí a ESPN.

"Lo intento llevar lo mejor que puedo. Me estoy tomando este tiempo para estar más para mí, más tranquila, más con mi gente y hacer cosas distintas", añadió la tres veces Balón de Oro, quien se lesionó antes de la final de la Liga de Naciones que ganó España a Alemania el pasado dos de diciembre en Madrid.

Bonmatí, fija en la selección española y FC Barcelona, con un calendario extenso de títulos y competiciones, valoró esa carga de partidos para asimilar su lesión. "La verdad que miro atrás y llevo una barbaridad de años a muy alto nivel, apenas sin descansar, y jugándolo prácticamente todo, con lo que eso, además de muchas victorias y muchos buenos momentos, también tiene un desgaste importante", apuntó.

"Así que intento tomar de manera positiva: es un descanso que me ha dado la vida para volver mejor y seguramente para disfrutar de tiempo que antes no tenía", añadió una Bonmatí que confía en regresar a los entrenamientos en abril y no perderse todo lo que queda de temporada.

"Mi meta ahora mismo es volver a jugar antes de que acabe esta temporada; no pienso más allá. Pienso que es una buena meta porque los plazos, si van bien, tienen que ser así, y mi idea es volver a jugar antes de finalizar la temporada", terminó.