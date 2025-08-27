Fútbol: Akor Adams se suma a la lista de bajas del Sevilla para visitar Montilivi
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
El delantero nigeriano del Sevilla FC Akor Adams será baja para el partido de este sábado (19.30 horas) en Montilivi ante el Girona FC debido a una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo, según anunció el club este miércoles.
El atacante africano se suma a la más que posible ausencia del extremo belga Dodi Lukebakio, que tiene un edema en el sóleo de la pierna derecha tras el partido del lunes ante el Getafe CF, y a las bajas de Djibril Sow, Adnan Januzaj, Stanis Idumbo, Joan Jordán y Ramón Martínez.
Además, el entrenador Matías Alemyda tiene la duda del suizo Rubén Vargas, que este miércoles "llevó a cabo trabajo específico en el gimnasio", según informó el Sevilla, que tampoco ha podido inscribir todavía al lateral chileno Gabriel Suazo.
