Fútbol. Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Ona Battle, en el mejor once del año de FIFPRO

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El FIFPRO World 11 Femenino ha sido revelado este lunes después de que más de 6.000 futbolistas votaran por su equipo del año, un once en el que se encuentran las jugadoras españolas y del FC Barcelona Ona Batlle, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, además también destaca la presencia por octava ocasión de la inglesa Lucy Bronze. Las centrocampistas españolas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí y la lateral derecha Ona Batlle forman parte de un once en el que por primera vez aparecen dos jugadoras africanas, Barbra Banda (Zambia), que consigue su segunda selección, y la debutante Ghizlane Chebbak (Marruecos). Un equipo con ausencias significativas como las de Mariona Caldentey, campeona de la Liga de Campeones con el Arsenal FC, o Claudia Pina, del Barça y máxima goleadora de la Champions. Por su parte, la defensa inglesa Lucy Bronze ha hecho historia al conseguir su octava participación en el FIFPRO World 11 Femenino, superando a la francesa Wendie Renard, que tiene siete. Inglaterra es el país más representado en la lista de 2025, con seis Leonas seleccionadas, entre ellas las debutantes Hannah Hampton y Chloe Kelly. El equipo del año completo está compuesto por: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra); Ona Batlle (Barcelona, España), Millie Bright (Chelsea, Inglaterra), Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra), Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra); Aitana Bonmatí (Barcelona, España), Ghizlane Chebbak (Badalona/Al Hilal, Marruecos), Alexia Putellas (Barcelona, España); Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra) y Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).