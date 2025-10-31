Fútbol: Almeyda: “No nos sobra nada, todos los partidos son finales para nosotros”

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, declaró este viernes que para su equipo "todos los partidos son finales", ya que no les "sobra nada", por lo que afrontan el partido de este sábado en el Riyadh Air Metropolitano como un "lindo reto", debido a que el club hispalense lleva 17 años sin ganar en LaLiga en el feudo rojiblanco.

"Nosotros estamos buscando sumar la mayor cantidad de puntos, porque cuanto más rápido logremos los que pensamos, más tranquilos vamos a estar. Pero para nosotros son todas finales porque no nos sobra nada. Esa es la realidad. Tenemos que esforzarnos el triple para competir", explicó el técnico del conjunto hispalense en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid.

El entrenador hispalense reconoció el "respeto" y el "aprecio" que tiene por el preparador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, con quien le une una gran amistad desde que eran futbolistas.

"Nosotros ya dejamos de jugar. Él es un excelentísimo entrenador y trataremos de hacer lo que hace 17 años que no se hace. Se espera que lo hagamos nosotros, pero en estos años no lo pudo hacer nadie y es un lindo reto", recalcó.

Almeyda se mostró "muy feliz" con sus jugadores, ya que son "conscientes" de lo que se juega el equipo. "Lo dejan todo. El Sevilla tuvo planteles para pelear por títulos, pero nosotros asumimos la responsabilidad con muchísimas ganas. Queremos revertir esta historia, que es difícil, porque ustedes saben el plantel que vamos a enfrentar, con jugadores impresionantes, algunos campeones del mundo, y me quiero medir a ver dónde estamos", apuntó.

"Tras la victoria contra el FC Barcelona todos nos entusiasmamos, es normal, porque hablar y la ilusión es gratis. Todos tenemos ilusiones, pero los hechos hablan por sí solos. Nosotros vamos en la búsqueda de ir cambiando pequeñas cosas e incorporando nuestras herramientas. No vivo de aquella victoria. Estaba muy feliz interiormente y nada más. Sé lo que tenemos y cómo estamos", agregó el técnico.

El Sevilla FC ha marcado gol en todos los partidos de la temporada, por lo que Almeyda confesó que está tratando de "corregir atrás" para ser más competitivos.

"Nos vamos acomodando, pero ha habido lesiones, también. Estamos en la lucha, pero nuestro momento no es fácil. Hay que ser real y que la información que le llega a nuestra gente sea real. Vamos a jugar para competir y nuestro pensamiento siempre va a ser ganar", repitió.

Por último, se sinceró y dijo que el Atlético de Madrid "está para competir por el torneo", mientras que el equipo sevillista está diseñado "para competir por otra cosa".

"Tienen cosas buenísimas. Julián Álvarez, por ejemplo, es uno de los mejores futbolistas que hay hoy en el fútbol mundial, lo tiene todo. Es rápido, peligroso, agresivo, goleador, técnico y solidario con sus compañeros", finalizó el entrenador.