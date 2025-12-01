Fútbol.- AMP.- Aitana Bonmatí pasará por quirófano este martes por su fractura de peroné

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí se someterá este martes a una operación para solucionar los problemas derivados de la fractura transindesmal del peroné izquierdo a la altura del tobillo, ha confirmado este lunes el club azulgrana, por lo que podría estar unos cuatro meses de baja.

"Las pruebas realizadas este lunes a la jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí han confirmado que sufre una fractura transindesmal del peroné a nivel del tobillo izquierdo. El tratamiento será quirúrgico y se realizará mañana martes a cargo del doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del club", señaló la entidad catalana.

La triple ganadora del Balón de Oro se lesionó el domingo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) durante el entrenamiento matinal de la selección española para preparar el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones el martes contra Alemania. Según desveló la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la lesión se produjo "tras un mal apoyo en una acción fortuita".

A pesar de que el club culé no ha estimado tiempo de baja, Bonmatí podría estar unos cuatro meses alejada de los terrenos de juego. Se trata de la primera lesión grave de la de Sant Pere de Ribes, que el pasado verano se recuperó de una meningitis vírica para participar en la Eurocopa, donde el equipo se proclamó subcampeón.

Con su baja, la seleccionadora Sonia Bermúdez pierde a una de sus piezas claves para afrontar el duelo definitivo por la Liga de Naciones, un título que España aspira a revalidar. Las vigentes campeonas del mundo empataron sin goles (0-0) el pasado viernes en tierras germanas.

También tuvo que abandonar la concentración de su selección, en este caso la portuguesa, otra azulgrana, la delantera Kika Nazareth, que estará unas tres semanas de baja por culpa de un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que se produjo durante un encuentro amistoso contra Países Bajos.

"La jugadora del primer equipo Kika Nazareth sufre un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo producido durante el partido disputado con la selección de Portugal el pasado viernes. El tiempo de recuperación será de alrededor de tres semanas", confirmó el Barça.