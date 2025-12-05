Fútbol.- AMP.- El Real Madrid muestra su "satisfacción" por la resolución del TS respecto a los derechos audiovisuales

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El Real Madrid ha mostrado su "satisfacción" por la resolución del Tribunal Supremo conocida este viernes y que ha anulado una parte de los estatutos de LaLiga que fijó las condiciones del reparto de determinados derechos audiovisuales para la temporada 2015-2016, y ha recalcado que el fallo determina que el club blanco debe ser compensado con 8,8 millones de euros, una cifra de la que fue "ilegítimamente privado".

"El Real Madrid CF muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy que, una vez más, vuelve a dar la razón a nuestro club frente a LaLiga. Esta sentencia confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015. Dicha modificación ilegal alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes", señaló el club en un comunicado.

Este viernes se dio a conocer que la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Supremo ha anulado una parte de los estatutos de LaLiga que fijó las condiciones del reparto de determinados derechos audiovisuales para la temporada 2015-2016 al considerar que es contraria a derecho, estimando parcialmente un recurso del Real Madrid y desestimando uno de la primera entidad.

Además, el Real Madrid recalcó que el Tribunal Supremo "declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-2016 al margen de lo previsto en la ley".

Según explica la entidad blanca el reparto válido en aquella temporada debería haber supuesto que "el 60% de los ingresos" fuesen para los clubes de Primera División y "el 40% para los clubes de Segunda División", con "reparto igualitario entre todos los clubes dentro de cada categoría".

"Por lo tanto, el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016: Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza. Asimismo, supone que el Real Madrid perciba la cantidad que legalmente le correspondía, unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado", apuntó.

Por otra parte, asegura que esta resolución "restablece la legalidad y garantiza que las decisiones que afectan al fútbol profesional español se adopten siempre con pleno respeto a la ley y a la transparencia". "La sentencia del Tribunal Supremo desestima por completo el recurso interpuesto por LaLiga y ratifica íntegramente lo ya estimado en favor del Real Madrid por la Audiencia Nacional", subrayó.

"Esta sentencia es de una trascendencia fundamental para los intereses económicos de los clubes que entonces militaban en la Segunda División y para el propio Real Madrid. El Tribunal Supremo confirma con esta sentencia que el Real Madrid y los clubes mencionados fuimos ilegítimamente perjudicados por la actuación de LaLiga", finalizó.

LALIGA RECHAZA "LA LECTURA SESGADA Y OPORTUNISTA" DEL REAL MADRID

Posteriormente, LaLiga reaccionó al comunicado del Real Madrid rechazando "la lectura sesgada y oportunista" que ha realizado de la sentencia. "Ese comunicado no solo desfigura el contenido y alcance real del fallo, sino que induce a confusión sobre un asunto técnico y acotado, ajeno al relato interesado que pretende imponer el Real Madrid", expresó.

"En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo declara nula una previsión estatutaria transitoria que buscó cubrir una laguna coyuntural no prevista expresamente por el legislador: el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015/2016, esto es, la temporada inmediatamente anterior a que el Real Decreto-ley 5/2015 desplegara todos los efectos propios del modelo de comercialización conjunta. Y lo hace -en palabras de la propia resolución- porque esa previsión estatutaria habría introducido "un régimen específico que se aparta de los criterios de reparto de los ingresos entre los participantes en el campeonato nacional de liga establecidos con carácter general en el artículo 5 del Real Decreto-ley 5/2015"", afirmó.

Según explica LaLiga el régimen previsto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 5/2015 establece "que el 90% de los ingresos se asignará a los clubes de Primera División y el 10% restante a los clubes de Segunda División y, dentro de cada categoría, un reparto equitativo en función de, entre otros criterios, el mérito deportivo".

Además, califica de "radicalmente falso" que la sentencia "avale el esquema de reparto que proclama el Real Madrid en su comunicado". "La resolución no impone un reparto alternativo ni retrotrae el sistema a unas reglas supuestamente anteriores, sino que afirma que el criterio aplicable debía ser, precisamente, el del artículo 5 del Real Decreto-ley 5/2015. Y ese fue, en efecto, el parámetro que guio las decisiones adoptadas en el seno de LaLiga para la temporada 2015-2016", expuso.

"Conviene recordar que el Real Madrid actúa en nombre y representación exclusivamente propio y en atención a sus propios intereses económicos y deportivos. Ningún otro club ha sido parte en el procedimiento o ha realizado reproche alguno sobre los repartos acordados. De hecho, salvo el Real Madrid, todos los clubes de Primera y Segunda División que integraban LaLiga en la temporada 2015-2016 votaron a favor de la modificación estatutaria indicada y también se mostraron favorables al reparto de ingresos de esa temporada que, se articuló por los cauces asociativos pertinentes", indicó.

También recalcó que el organismo "ha actuado y seguirá actuando con la máxima transparencia y respeto al marco legal". "Los regímenes transitorios no siempre ofrecen la claridad deseable, y fue precisamente para evitar un vacío temporal y garantizar la estabilidad competitiva por lo que se impulsaron soluciones organizativas que hoy, a la luz de la sentencia, se reconducen a los criterios del artículo 5; criterios que ya fueron tomados en consideración en el reparto de dicha temporada. La prioridad de LaLiga es y seguirá siendo proteger la integridad de la competición, asegurar un marco de reparto previsible y justo, y velar por la igualdad competitiva de todos los clubes", advirtió.

"Por todo ello, LaLiga lamenta la interpretación interesada difundida por el Real Madrid y llama a la responsabilidad. La sentencia del Tribunal Supremo se limita a reafirmar que el artículo 5 constituye el estándar aplicable, estándar que LaLiga viene sosteniendo y aplicando, pues la sentencia del Tribunal Supremo no cuestiona ni declara ilegales los concretos acuerdos de ejecución del reparto de ingresos a que se refiere el comunicado, ni ordena rehacer ningún reparto ya ejecutado de esa temporada, y, desde luego, no reconoce derecho de crédito alguno a los clubes de Segunda División ni al Real Madrid", concluyó.