Fútbol. AMP. El sobrino de Luis Rubiales, detenido tras lanzar huevos a su tío en la presentación de su libro

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El sobrino del exfutbolista Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sido detenido este jueves por la Policía Nacional tras lanzar huevos a su tío en la presentación de su libro, aunque sin impactar del todo en el exdirectivo.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, los agentes se han personado en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al exfutbolista. En el lanzamiento, el detenido ha dañado una pantalla que se encontraba detrás de Rubiales.

Ante ello, la Policía ha procedido a su detención por presunto delito de daños. El suceso ha ocurrido en el Espacio Eventize de Madrid al inicio de la presentación de 'Matar a Rubiales' (edit. Última Línea), donde el expresidente expone su versión del beso no consentido que dio a Jenni Hermoso y denuncia una conspiración mediática y política en su contra.

El exmandatario se levantó y fue hacia el agresor, pero entonces fue frenado por varios asistentes al evento. El espontáneo se marchó de inmediato bajo reprimendas de algunos testigos y al salir de dicha sala fue parado por agentes de Policía.