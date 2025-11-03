Fútbol. AMP. Pedri, Lamine Yamal, Alexia Putellas, Aitana y Ona Battle, en los mejores onces del año 2025 de FIFPRO

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El centrocampista Pedri González, el extremo Lamine Yamal, las centrocampistas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí y la lateral derecho Ona Battle han sido escogidos este lunes en los onces del año masculino y femenino de FIFPRO, elegido por más de 26.000 futbolistas profesionales de 68 países. Lamine Yamal, que se convierte en el jugador más joven en ser seleccionado para el FIFPRO World 11, superando el récord de Kylian Mbappé, y Pedri son los dos únicos representantes españoles en el once masculino. Una nómina de jugadores en la que destaca la presencia de los madridistas Jude Bellingham y el francés Kylian Mbappé. Además, el once cuenta con la presencia de cinco jugadores del París Saint-Germain —Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Dembélé— tras la extraordinaria campaña de los ganadores de la Liga de Campeones y el triplete. El equipo masculino del año completo está compuesto por: Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City, Italia); Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos), Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos), Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal); Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra), Pedri (Barcelona, España), Vitinha (París Saint-Germain, Portugal); Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia) y Lamine Yamal (Barcelona, España). Por su parte, en el FIFPRO World 11 Femenino, en el que más de 6.000 futbolistas votaron, España está representada por las internacionales Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Ona Battle. Las tres forman parte de un once en el que por primera vez aparecen dos jugadoras africanas, Barbra Banda (Zambia) y Ghizlane Chebbak (Marruecos). Un equipo que podría haber tenido más protagonismo nacional de no haber sido por las ausencias significativas de Mariona Caldentey, campeona de la Liga de Campeones con el Arsenal FC, o Claudia Pina, del Barça y máxima goleadora de la Champions, o la portera del FC Barcelona Cata Coll. Por su parte, la defensa inglesa Lucy Bronze ha hecho historia al conseguir su octava participación en el FIFPRO World 11 Femenino, superando a la francesa Wendie Renard, que tiene siete. Inglaterra es el país más representado en la lista de 2025, con seis Leonas seleccionadas, entre ellas las debutantes Hannah Hampton y Chloe Kelly. El equipo femenino del año completo está compuesto por: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra); Ona Batlle (Barcelona, España), Millie Bright (Chelsea, Inglaterra), Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra), Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra); Aitana Bonmatí (Barcelona, España), Ghizlane Chebbak (Badalona/Al Hilal, Marruecos), Alexia Putellas (Barcelona, España); Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra) y Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).