Fútbol: Andoni Zubizarreta deja de ser el director deportivo del Oporto

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El exfutbolista Andoni Zubizarreta dejó este miércoles de ser director deportivo del Oporto portugués, después de que ambas partes decidieran "de forma conjunta y amistosa" poner fin a su relación contractual, tras más de un año desde que accediera al cargo, según un comunicado.

"El Oporto informa a sus socios, aficionados y simpatizantes que el club y el director deportivo Andoni Zubizarreta han decidido, de forma conjunta y amistosa, poner fin a su relación contractual", informó la entidad en su página web.

Zubizarreta fue nombrado director deportivo en abril de 2024 por André Villas-Boas, presidente del club, y con él, el conjunto luso ha podido "sentar las bases de un proyecto deportivo sólido que podrá desarrollarse y consolidarse en el futuro".

Andoni Zubizarreta fue también "una figura central en el proceso de adquisición y venta de determinados jugadores", como las llegadas de Samu Aghehowa o Gabri Veiga, y el traspaso de Nico González al Manchester City, permitiendo así promover la "sostenibilidad financiera" de la entidad.

"Una vez definidas las prioridades de ambas partes para las próximas temporadas, se consideró que éste sería el momento más adecuado para finalizar su relación. El Oporto elogia la profesionalidad y la dedicación de Andoni Zubizarreta y le desea mucho éxito personal y profesional en el futuro", concluyó el comunicado.