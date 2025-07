Fútbol: Andrés Iniesta reivindica el "esfuerzo, sacrificio, compromiso y dedicación" y los referentes jóvenes

BARCELONA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El exfutbolista Andrés Iniesta ha reivindicado este miércoles en los Premios Princesa de Girona 2025 el "esfuerzo, el sacrificio, el compromiso y la dedicación" para que las personas de cualquier edad consigan aquello que se proponen, y también ha defendido que haya referentes para la gente joven. "Podemos disfrazarlo de muchas cosas, al final lo que a uno le lleva a conseguir su ilusión desde pequeño sigue siendo el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, ser honesto y buen compañero", ha declarado Iniesta durante la ceremonia de entrega de dichos premios en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El exjugador del Barça ha abogado por enseñar a los jóvenes que tienen responsabilidad con la sociedad porque detrás de ellos hay otros "más jóvenes que se fijan en lo que hacen", y cree que aunque el mundo haya cambiado, hay valores que mueven a las personas, en sus palabras. Luego Iniesta ha considerado importante que los jóvenes se dejen ser ayudados en el ámbito psicológico e insiste en que no hace falta estar mal para ir a terapia: "Ojalá yo en su momento hubiese tenido a disposición muchas de las cosas que se tienen hoy en día, y que deberíamos conciencia e intentar aprovechar". "Cada uno somos especiales en nuestra individualidad, pero lo que siempre he intentado y animo es al esfuerzo, a que no dejen de intentarlo nunca, que no se rindan, tenemos un propósito y una pasión y hay que ir a por ella", ha afirmado Iniesta finalmente.