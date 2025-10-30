LA NACION

Fútbol.- Antiviolencia declara de alto riesgo el Atlético de Madrid-Sevilla de este sábado

Antiviolencia declara de alto riesgo el Atlético de Madrid-Sevilla de este sábado

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol.- Antiviolencia declara de alto riesgo el Atlético de Madrid-Sevilla de este sábado
Fútbol.- Antiviolencia declara de alto riesgo el Atlético de Madrid-Sevilla de este sábadoPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el encuentro de este fin de semana de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC. Este encuentro corresponde a la undécima jornada del campeonato doméstico y se disputará este sábado 1 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid a las 16.15 horas.

En nota de prensa, el Ministerio del Interior recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio. Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

LA NACION
Más leídas
  1. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    1

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

  2. El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
    2

    El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”

  3. Con el dibujo más grande de su vida, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia
    3

    Con el dibujo más grande de su vida, hecho con 40 toneladas de sal y carbón, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia

  4. Qué se sabe del jugador de 23 años del SIC que fue operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico con CASI
    4

    Bautista Viero: qué se sabe del jugador del SIC operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico

Cargando banners ...