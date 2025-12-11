Fútbol.- Antiviolencia pide el cierre un mes del Sánchez-Pizjuán por incidentes del derbi y pancartas incitadoras de odio

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto la clausura del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes y la imposición de una multa de $120.000 para el Sevilla FC por los incidentes acaecidos durante el partido contra el Real Betis Balompié el pasado 30 de noviembre.

Según informó este jueves el Ministerio del Interior en nota de prensa, el expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional "aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales como 'Biris Norte' o 'Bukaneros'".

El organismo recordó que la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte "prohíbe expresamente dar 'promoción o apoyo' a grupos de seguidores radicales", pero que en este partido se desplegó en uno de los fondos del feudo sevillista de un gran tifo de homenaje a los 'Biris' en el 50 aniversario de su fundación.

"La pancarta ocupaba todo un fondo del estadio y mostraba un dibujo diferente al anunciado para su autorización por el club tres días antes del partido. El coordinador de seguridad advirtió expresamente sobre la posible vinculación al grupo radical, una posibilidad descartada por el Sevilla FC. Además, la autoría del tifo fue reivindicada por los propios ultras en perfiles abiertos de redes sociales", remarcó el ministerio.

Por otra parte, en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán se detectaron "otras pancartas incitadoras del odio", según la propuesta de sanción acordada por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Una de ellas aludía a la reyerta protagonizada por miembros de 'Biris Norte', 'Supporters' y 'United Family' antes del partido, investigada por la Policía Nacional.

Hay que recordar que la semana pasada el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ordenó el cierre parcial del estadio del Sevilla FC durante tres encuentros por estos incidentes, además de una sanción de $45.000. La clausura sería en los sectores que conforman el 'Fondo norte' desde los que se produjeron los lanzamientos de mecheros y botellas en los últimos minutos del derbi entre los hispalenses y el Betis, que provocó la suspensión del encuentro durante unos minutos.

Además, la Comisión ha propuesto otra multa de $40.000 al Sevilla FC y una de $30.000 al Real Betis Balompié por el incumplimiento de las medidas de seguridad y control de accesos en los entrenamientos abiertos al público previos a la disputa del derbi ya que en las gradas de ambos equipos aparecieron bengalas, "elementos prohibidos por el grave riesgo que representan para la seguridad de los ciudadanos". La diferencia entre la cantidad de ambas propuestas de multa "radica en el volumen de botes de humo", aclaró al respecto.

Asimismo, este organismo ha solicitado multas de hasta $3.001 a 107 aficionados del Real Valladolid, el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo por los disturbios acaecidos el pasado 19 de octubre en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

Según el informe elaborado por la Policía Nacional, radicales de los tres clubes se encontraron unas horas antes del partido y aunque los agentes evitaron un enfrentamiento directo, los hinchas llegaron a lanzarse objetos y cruzarse insultos y amenazas.

Por otro lado, el órgano colegiado ha acordado también una propuesta de multa de $1.500 para un aficionado del Rayo Vallecano que impidió que jugadores del FC Barcelona entregaran sus camisetas a unos niños al final del partido celebrado en Madrid el pasado 31 de agosto.

En este sentido, el informe aportado por la Brigada de Información de la Policía Nacional en Madrid apunta a un componente del grupo radical 'Bukaneros' que, según las imágenes, recriminaba a los niños que solicitasen estas prendas.

Finalmente, la Comisión ha acordado la declaración de alto riesgo del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Betis, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports y que se disputará este próximo lunes 15 de diciembre a las 21.00 horas.