Fútbol. Antonio Rudiger, embajador de la colección UA x Mansory que fusiona rendimiento deportivo y diseño

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El internacional alemán del Real Madrid Antonio Rüdiger es el embajador de la colección de la marca deportiva Under Armour y Mansory, el reconocido atelier automotriz de lujo famoso por transformar superdeportivos en piezas únicas, en una fusión entre rendimiento deportivo y diseño de élite.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, esta colección regresa con una propuesta más exclusiva y sofisticada y se perfila como uno de los drops más esperados del año en el mundo del deporte y el 'lifestyle'.

La colección UA x Mansory traslada la meticulosidad artesanal, el uso de materiales premium y el estatus aspiracional del atelier alemán al terreno de juego. Las piezas están diseñadas para deportistas exigentes que buscan rendimiento máximo sin sacrificar estilo.

Su estética captura el ADN Mansory -geometrías agresivas, acabados técnicos e inspiración en supercoches- combinada con las tecnologías de alto rendimiento propias de Under Armour. Todas las piezas se presentan bajo un sello de edición limitada.

Antonio Rüdiger encarna la filosofía de esta colaboración: intensidad total, compromiso absoluto y un estilo tan potente como su juego.

Cada sprint, cada bloqueo y cada choque exige una equipación a la altura. Rüdiger ha sido la figura central del drop, llevando esta alianza entre rendimiento y lujo directamente al terreno de juego.

La colaboración UA x Mansory no es solo ropa o calzado, mezcla la funcionalidad deportiva con una estética de alto diseño y está pensada para los que viven con pasión, ritmo y estilo tanto dentro como fuera del campo.

