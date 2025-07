Fútbol: Aprobada la adaptación del proyecto de urbanizar el entorno del Bernabéu con 300 árboles y más espacio peatonal

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha aprobado inicialmente el proyecto modificado de urbanización para la mejora del Estadio Santiago Bernabéu y su entorno, promovido por el Real Madrid, con una inversión superior a 19,6 millones de euros, costeados íntegramente por el club de fútbol, y que supondrá que el espacio peatonal pasará de 14.500 a 40.500 metros cuadrados, con 4500 metros de áreas ajardinadas y la plantación de más de 300 nuevos árboles. La también portavoz municipal ha explicado en rueda de prensa que el proyecto inicial fue aprobado en 2018 y lo que se ha hecho ahora ha sido "adecuar al detalle el contacto de ese espacio público con el recién remodelado estadio, de manera que se mejore la integración en ese entorno". La modificación busca "la adaptación del proyecto a la reforma integral que se está haciendo de la estación de metro de la línea 10 (Santiago Bernabéu), que se está ampliando hacia la Plaza de Lima para incrementar su capacidad y que contará con tres nuevos accesos, con todas las condiciones de accesibilidad universal". La ejecución va a ser supervisada por el área de Obras y Equipamientos y supondrá "recuperar grandes superficies de espacio para uso peatonal de todos los vecinos de la zona". El espacio peatonal "va a pasar de 14.500 metros cuadrados a más de 40.000 metros cuadrados, es decir, 270% más de lo que existe en la actualidad". HASTA 300 NUEVOS ÁRBOLES Se unirán a 4500 metros cuadrados de áreas ajardinadas, con la plantación de más de 300 nuevos árboles, "lo que va a contribuir a mejorar la calidad ambiental de la zona". Los trabajos de urbanización supondrán la renovación por completo de los pavimentos, el alumbrado público, el sistema de riego, la red de alcantarillado, la semaforización del entorno, la creación de dos nuevos pasos de peatones en Concha Espina y Padre Damián y la implantación de 36 plazas de aparcamiento para residentes (también reservadas para personas con movilidad reducida, 19 para no residentes, 16 para motos y 6 para reserva de taxis). "Este proyecto se suma a lo que ya ha ido ejecutando el Real Madrid entre la avenida de Concha Espina y la calle Padre Damián, en lo que se llamaba antiguamente la Esquina del Bernabéu. Allí ya se ganaron 5500 metros cuadrados de superficie para uso público y ahora, con este proyecto modificado, lo que se va a hacer es mejorar todas las calles y espacios que rodean al estadio", ha detallado Sanz. CUATRO GRANDES ÁREAS DE ACTUACIÓN La actuación se puede dividir en cuatro grandes áreas: calle Rafael Salgado, avenida Concha Espina, frontal de Castellana y calle Padre Damián. La intervención en la calle Rafael Salgado ya está finalizada, al formar parte de un espacio del proyecto que no se ha modificado. En esta zona se ha ampliado sustancialmente el espacio peatonal. En el caso de la avenida Concha Espina, en la que se han iniciado ya las obras de la parte que no se modifica, se incrementará el ancho de las aceras, tanto las de contacto con los edificios residenciales como las del estadio, quedando la calzada en dos carriles de circulación por sentido. En el frontal de Castellana se conformará una gran plaza estancial totalmente peatonal de cerca de 20.000 metros cuadrados de superficie, se restaurarán los jardines del Mundial 82 y se dará continuidad al carril bici unidireccional que discurre desde la calle Raimundo Fernández Villaverde hasta la plaza de Castilla, pasando por la plaza de Lima, en la que también se ampliarán significativamente las aceras. En la calle Padre Damián, al igual que en Concha Espina, se ensancharán ambas aceras, alcanzando, en este caso, el doble de dimensión que la que presentan hoy en día. La glorieta de los Sagrados Corazones se reconfigurará, adquiriendo la forma de un círculo perfecto mediante la ampliación de aceras y la restauración paisajística de su rotonda partida.