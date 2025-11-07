Fútbol. Arda Güler: "Es importante para mí que el entrenador me dé confianza"

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista del Real Madrid Arda Güler admite que para él "es importante" que el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, le dé "confianza", además de valorar el "buen comienzo de temporada" del equipo blanco y analizar el próximo enfrentamiento, en Vallecas contra el Rayo.

"Tengo confianza y tuvimos todos un buen comienzo de temporada. Es importante para mí que el entrenador me dé confianza", comentó el futbolista turco en unas declaraciones facilitadas este viernes por 'Mahou' tras ser nombrado 'Jugador Cinco Estrellas' del mes de octubre.

El mediocentro también dedicó unas palabras de agradecimiento a sus aficionados, que son quienes votaron para otorgarle este premio.

"Nuestra afición siempre está con nosotros y nos apoya mucho. Estamos muy contentos de contar con ellos y espero que consigamos todos los trofeos a final de temporada", subrayó.

Por último, también analizó el próximo partido de LaLiga EA Sports contra el Rayo Vallecano, que será "difícil". "Debemos estar preparados para cualquier escenario. Queremos ganar y llegar al parón internacional con tres puntos más", concluyó Güler.