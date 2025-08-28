Fútbol: Arnau Tenas refuerza la portería del Villarreal hasta 2029

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El portero español Arnau Tenas se ha convertido este jueves en nuevo futbolista del Villarreal para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2029, tras el acuerdo alcanzado entre el 'Submarino Amarillo' y el Paris Saint Germain (PSG).

El catalán, de 24 años, "es un joven portero que se distingue por sus extraordinarios reflejos y una rápida reacción ante disparos de corta distancia. Además, destaca por su buen manejo del balón con los pies", anunció el club castellonense en un comunicado.

El guardameta se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona, hasta que en 2023 firmó con el PSG, donde ha ganado seis títulos, entre ellos la pasada Liga de Campeones. En Francia, ha jugado ocho partidos en dos temporadas. Ahora, llega al Villarreal para pelear por la titularidad con el portero brasileño Luiz Júnior y el español Diego Conde.

Arnau Tenas fue campeón olímpico en París 2024, siendo el portero titular de aquella selección que dirigía Santi Denia. Además, ganó el Europeo Sub-19 en 2019. El cancerbero nacido en Vic, tras ser un habitual en las categorías inferiores del combinado nacional español, también llegó a formar parte de la convocatoria de la absoluta en 2022, aunque no debutó.