Fútbol: Arne Slot: "Diogo Jota fue un campeón en todo"

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - El entrenador del Liverpool FC, Arne Slot, ha dicho este domingo que Diogo Jota, fallecido el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico cerca de Zamora (España) junto a su hermano André Silva, "fue un campeón en todo" y ha afirmado que el club 'red' tendrá a ambos futbolistas portugueses en sus "pensamientos" y sus "corazones". "Siempre le llevaremos con nosotros en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, allá donde vayamos", declaró Slot a la página web del Liverpool. "En cualquier momento que estemos aquí, le llevaremos con nosotros en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Retirar su camiseta es lo único que podíamos, debíamos y hemos hecho", añadió. "Creo que lo que me consuela es que en el último mes de su vida fue un campeón en todo. Un campeón para su familia, que es lo principal; y lo más importante, porque se casó", subrayó el técnico 'red' sobre un Jota fallecido con 28 años en compañía de su hermano, muerto con 25. "Un campeón para su país porque ganó la Nations League, un país por el que se preocupaba tanto porque también llevaba la bandera cuando teníamos celebraciones. Y, por supuesto, un campeón para nosotros al ganar la Premier League", resumió el entrenador neerlandés. "Nada parece importante si pensamos en lo que ha ocurrido", comentó Slot. "Pero somos un club de fútbol y tenemos que entrenar y volver a jugar, queramos o no", matizó. "Es muy difícil encontrar las palabras adecuadas porque debatimos constantemente sobre lo que es apropiado", dijo. "¿Qué es apropiado en nuestras acciones? ¿Qué es apropiado o qué tenemos que decir? ¿Podemos volver a entrenar? ¿Podemos volver a reír? ¿Podemos enfadarnos si hay una decisión equivocada?", valoró sobre su estado de ánimo, el del 'staff', el de los jugadores y el de la afición 'red'. "Les he dicho que quizá lo mejor que podemos hacer es manejar esta situación como lo hacía Jota. Y lo que quería decir con eso es que Jota siempre era él mismo, no importaba si hablaba conmigo, con sus compañeros de equipo, con el personal, siempre era él mismo. Así que intentemos ser nosotros mismos también", concluyó Slot en su entrevista.