Fútbol.- Arne Slot: "Hemos pasado página, ahora Salah está en la Copa África"

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ha comentado este viernes que han "pasado página" con respecto a la polémica con Mohamed Salah y espera que la participación del jugador en la Copa África de Naciones reste más calor a la situación.

"Hemos pasado página después de la rueda de prensa con el Leeds, y ya jugó (Salah) contra el Brighton. Ahora está en la Copa África, así que es justo para su país, para él y para nosotros, hablar sólo del partido del Tottenham y de los próximos partidos", afirmó el técnico del Liverpool en la rueda de prensa previa al duelo de Premier League que mide a los 'reds' ante el Tottenham.

Slot señaló que "los hechos son más elocuentes que las palabras".

"Estaba en la plantilla y fue el primer cambio que hice ante el Brighton. "Ahora está en la Copa África, jugando partidos importantes para él y para su país, así que creo que es justo para ellos, y también para nosotros, que no haya ninguna distracción por mi parte diciendo cosas sobre su etapa en el Liverpool", añadió.

Salah desató una crisis en el club tras unas declaraciones hace quince días en las que, entre otras cosas, afirmó que había sido convertido en chivo expiatorio de una mala racha. En consecuencia, fue descartado para el partido de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, pero, tras mantener conversaciones con Slot, regresó como suplente en la victoria de la semana pasada en la Premier League contra el Brighton.