Fútbol: Atlético y Real Madrid viven un derbi importante en Liga F previo al asalto a la Champions

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El derbi madrileño que medirá este viernes al Atlético de Madrid y al Real Madrid será el duelo más atractivo de la segunda jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 que también tendrá un siempre interesante choque entre el Athletic Club y el FC Barcelona, con San Mamés como escenario. Atlético de Madrid y Real Madrid vivirán un choque ya de bastante importancia para ambos pese a lo temprano que llega, enmarcado además a días de que ambos inicien su intento de clasificarse para la nueva fase de liga de la Liga de Campeones. Después de verse las caras en Alcalá de Henares, las rojiblancas tendrán que poner rumbo a Suecia para enfrentarse al BK Hacken sueco, mientras que las madridistas viajarán a Alemania para medirse al Eintracht Frankfurt. Pero ninguno puede despistarse demasiado con estos dos próximos partidos, también muy importantes para los dos equipos, más si cabe el equipo que entrena Pau Quesada, ya a remolque en el campeonato tras su mala puesta en escena el fin de semana pasada en Las Gaunas donde salvó un punto ante el recién ascendido DUX Logroño en el minuto 93. Dos puntos que se quedaron en el limbo y ya un terreno cedido en la carrera que le quiere plantear al FC Barcelona, un rival que concede poco en la Liga F.

Mejores fueron las sensaciones para el conjunto que dirige Víctor Martín, que arrancó bien a domicilio, donde la pasada campaña se dejó muchos puntos, y con una revitalizante goleada ante el RCD Espanyol (0-5). Ahora, sabe que batir al conjunto madridista le reforzaría aún más en su proyecto, su ambición liguera y su misión de regresar varios años después a la máxima competición continental. El Atlético sabe que en las últimas temporadas siempre le ha sido un rival incómodo al Real Madrid, que la pasada campaña fue muy regular a domicilio, quedándose sin pleno de puntos en la última salida. También ganó en Alcalá de Henares por 1-2 para romper una racha de seis derbis sin conseguirlo.

Del resto de la jornada, toda ya entre el sábado y el domingo, destaca también el duelo entre dos históricos como el Athletic Club y el FC Barcelona. Las 'Leonas' no empezaron bien, con empate sin goles en casa, y esperarán que el apoyo de San Mamés, siempre con buenas galas para este tipo de partidos, les ayude a combatir al campeón como el año pasado. Entonces, el Barça sufrió en su última visita a 'La Catedral' donde ganó por 0-2, con los dos goles de Alexia Putellas y Vicky López llegando más allá del minuto 90. El inicio blaugrana en el campeonato doméstico fue muy firme, con un contundente 8-0 al recién ascendido Alhama CF El Pozo.

Además, los otros dos equipos que lograron ganar en el estreno, el Granada CF y el Sevilla FC intentarán sumar su segundo triunfo en sus partidos como locales ante el FC Badalona Women y el Costa Adeje Tenerife.

Por el contrario, el Levante UD, el RCD Espanyol, el Alhama CF El Pozo y la SD Eibar tratarán de estrenarse, algo que uno hará seguro porque hay cruce entre el equipo 'granota' y el murciano, mientras que el 'perico' recibe al Deportivo Abanca y el armero visita al Madrid CFF.

El DUX Logroño querrá demostrar ante la Real Sociedad que su gran partido ante el Real Madrid no fue casualidad.