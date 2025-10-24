Fútbol: Atlético y Telefónica lanzan un concurso para promover ideas innovadoras en sostenibilidad e inclusión

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid y Telefónica han lanzado este viernes el concurso global 'Atleti Lab Open Connect', dirigido a empresas con propuestas disruptivas que generen un impacto positivo, con el objetivo de buscar "soluciones innovadoras" en sostenibilidad, accesibilidad e inclusión.

"Telefónica y Atleti Lab, el departamento de innovación del Club Atlético de Madrid, lanzan la primera edición del concurso 'Atleti Lab Open Connect', una iniciativa global que tiene como objetivo identificar e impulsar soluciones tecnológicas centradas en la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión social", anunció la empresa tecnológica en un comunicado.

De esta manera, el club rojiblanco y Telefónica han reforzado su alianza con una iniciativa que busca "seguir avanzando hacia un modelo de club más sostenible, inclusivo y conectado con la sociedad".

Esta primera edición del concurso se centrará en proyectos de innovación sostenible, con soluciones que deberán ser aplicables al entorno del club, su comunidad y sus infraestructuras, contribuyendo a los diferentes retos globales que afronta la sociedad, como el cambio climático o la integración.

El director de Tecnología y Desarrollo Digital del Atlético, René Abril, destacó que esta iniciativa se lleva a cabo "con uno de los 'partners' más relevantes dentro del ámbito tecnológico".

"Ambas partes estamos orgullosas del doble enfoque de esta primera edición de nuestra iniciativa de innovación abierta, donde utilizaremos el vehículo de la innovación para conseguir un impacto social positivo", aseguró Abril.

La convocatoria para enviar propuestas ya está abierta y se presentará de manera oficial durante el 'Global Forum 2025', que se celebrará en Madrid el próximo lunes y martes 27 y 28 de octubre.

Las candidaturas recibidas antes del 30 de enero las evaluará "un comité de expertos en innovación y sostenibilidad", quienes decidirán en función del "grado de originalidad, el impacto y la viabilidad de su implementación en el corto plazo", explicó la nota.