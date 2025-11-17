Fútbol. AV. El FC Barcelona volverá este sábado al Spotify Camp Nou ante el Athletic Club

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona ha confirmado este lunes que volverá a jugar en su estadio, el Spotify Camp Nou, el próximo sábado 22 de noviembre para la disputa de su partido ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026, y con un aforo de más de 45.000 espectadores.

"El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 13 de Liga, ante el Athletic Club, previsto para el sábado 22 de noviembre a las 16.15 horas, se disputará finalmente en Spotify Camp Nou", indicó el club catalán en un comunicado. El último partido oficial en su estadio fue el 28 de mayo de 2023 ante el RCD Mallorca.

El Barça ha señalado que esta decisión llega después de la obtención de la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1B, "que permite ampliar el aforo hasta los 45.401 espectadores". "Esta autorización incluye toda la zona de Lateral, y se suma a la licencia ya concedida de la Fase 1A, que comprende a Tribuna y Gol Sur", ha detallado.

"En cuanto a la Liga de Campeones, se está trabajando conjuntamente con la UEFA para poder disputar el partido contra el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou, ya que se cumplen los requisitos necesarios, aunque todavía se está a la espera de recibir la confirmación definitiva", ha aclarado el FC Barcelona.