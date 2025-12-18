Fútbol.- AV.- La 'Finalissima' entre España y Argentina se disputará el 27 de marzo en Doha

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las selecciones de España, actual campeona de Europa, y Argentina, campeona de la Copa América, se enfrentarán el próximo 27 de marzo de 2026 en Doha en la 'Finalissima', según hicieron oficial este jueves la UEFA y la CONMEBOL.

El encuentro se disputará en el Estadio de Lusail de la capital de Catar a partir de las 19.00 horas en lo que será un duelo entre las actuales número uno y dos del ranking mundial de la FIFA a tres meses de afrontar la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá.