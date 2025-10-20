Fútbol: Azcón y Chueca, felices por la nueva Romareda, se muestran preocupados por la situación del Real Zaragoza

ZARAGOZA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han trasladado su preocupación por la situación deportiva del Real Zaragoza, que tras perder este fin de semana contra la Cultural Leonesa corre el peligro de descender de LaLiga Hypermotion a la Primera Federación, aunque, por el contrario, se alegran de que tomaran la decisión de construir el nuevo estadio fútbol Ibercaja Romareda, que estará terminado en 2027.

"Tengo una profunda preocupación, pero hay que apoyar al equipo", ha instado el presidente del Gobierno de Aragón para dejar claro que la aspiración es que este equipo de fútbol vuelva a la Primera División. Tras confiar en que remonte le ha dado ánimos al equipo para que supere esta "situación tan triste".

"No es no que no me arrepienta, es que menos mal que apostamos por el nuevo estadio para ser sede del Mundial de fútbol 2030", ha subrayado el dirigente que, tras aseverar que el Ibercaja Estadio es un "proyecto imparable", se ha mostrado convencido de que si Zaragoza no estuviera entre las sedes de España para albergar partidos del Mundial "sería un error de bulto". "No me lo perdonaría", ha recalcado.

Por su parte, la alcaldesa Natalia Chueca también ha traslado su preocupación como la de "todos los zaragozanos por los resultados deportivos" del primer equipo de fútbol de la ciudad. "Otra cosa es que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han hecho el mayor apoyo para construir un estadio no solo para el club, sino para la ciudad", ha advertido.

Por ello, la edil zaragozana ha comentado que la capital aragonesa tendrá el "estadio que merece" para diferenciar este proyecto de ciudad de la "deriva del club".