Fútbol. Baghdadi Capital colaborará con la Fundación Real Madrid en Oriente Medio

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Baghdadi Capital, el family office global especializado en soluciones de capital circulante y financiación complementaria, firmó este martes un acuerdo de colaboración con la Fundación Real Madrid para reforzar su labor social y educativa en Oriente Medio a través del deporte, según un comunicado.

Gracias a esta colaboración, se impulsará la puesta en marcha de dos nuevos proyectos sociodeportivos en Siria, donde se aplicará la metodología 'Por una educación REAL: Valores y deporte' en alianza con ONG locales, aportando "formación, materiales educativos y un modelo estructurado que garantiza el acompañamiento a niños y niñas en situación de vulnerabilidad", y se garantizará la continuidad de su escuela sociodeportiva en el Líbano.

La firma del acuerdo tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid con la presencia de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y Baihas Baghdadi, fundador y presidente ejecutivo de Baghdadi Capital.

Butragueño agradeció el gran compromiso de Baghdadi Capital con la labor social de la Fundación "para que estos proyectos crezcan con solidez y puedan llegar cada vez a más menores". "Demostramos, una vez más, que el deporte es una herramienta poderosa capaz de abrir caminos incluso en los entornos más complejos", agregó.

Por su parte, Baihas Baghdadi afirmó que "con este acuerdo, el Real Madrid demuestra que no solamente es el mejor equipo del mundo, sino también el más generoso". "Colaboraciones como la nuestra hacen posible la ayuda a las comunidades que están en riesgo de marginación, como es el caso de Siria, que acaba de salir de una guerra de 14 años y su sociedad está en máxima necesidad de programas como los que la Fundación ofrece", señaló.

La escuela sociodeportiva de la Fundación Real Madrid en el Líbano junto a la Fundación Frateli se encuentra ubicada en el campo de refugiados de Rmeileh, cercano a la frontera con Siria. Un proyecto que busca "reforzar las oportunidades de niños y niñas refugiados, apoyando su acceso y adaptación al sistema educativo del país", según el comunicado.