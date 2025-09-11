Fútbol: Barça y Atlético buscan seguir mandando en la Liga F y el Real Madrid aprovechar el soplo europeo

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid intentarán alargar su buen inicio de temporada 2025-2026 en la Liga F Moeve y sumar su tercera victoria en sus duelos ante el DUX Logroño y el Levante UD, respectivamente, mientras que el Real Madrid espera aprovechar el refuerzo anímico europeo para estrenarse ante el Madrid CFF, en partidos correspondientes a la tercera jornada del campeonato.

El conjunto blaugrana será protagonista del arranque del fin de semana en la Liga F recibiendo este viernes en el Johan Cruyff al recién ascendido DUX Logroño, cuyo buen comienzo a nivel de sensaciones no se ha traducido más que en un punto y que tratará de detener todo lo posible la maquinaria ofensiva del actual campeón. Este ya lleva anotados 16 goles, repartidos en sendos 8-0, en casa ante el Alhama CF El Pozo y en San Mamés ante el Athletic Club, y querrá seguir mostrando su voracidad ante el equipo riojano que afronta su primera salida tras perder puntos valiosos más allá del 90, tanto en el estreno ante el Real Madrid (2-2) como el pasado fin de semana ante la Real Sociedad, vencedora desde el punto de penalti en el 98.

Por su parte, el Atlético de Madrid tendrá seguramente que repartir esfuerzos para mantener su buen nivel competitivo de este comienzo de campaña. En la Liga F goleó a domicilio al RCD Espanyol (0-5) y batió en casa al Real Madrid (2-1), y buscará su tercera victoria seguida en la visita a Alcalá de Henares del Levante UD, que sólo ha sumado un empate y ha marcado un gol.

Las rojiblancas lo harán con más desgaste después de arañar un prometedor empate (1-1) en Suecia este jueves en su visita al BK Hacken en el 'playoff' de acceso a la Champions. Por ello, el técnico Víctor Martín podría rotar pensando en la importancia del partido de vuelta del próximo jueves.

El Real Madrid llegará a este tercer partido liguero ya con urgencias después de dejarse cinco puntos de los seis primeros, una mala racha que tratará de romper en su segundo derbi consecutivo, ante el Madrid CFF, primer visitante en el Alfredo Di Stéfano y que sí tiene un triunfo en su haber y cuatro puntos sumados.

El equipo madridista aparcó momentáneamente sus dudas y cogió aire con una valiosa victoria (1-2) en su eliminatoria de Liga de Campeones ante el Eintracht en suelo alemán, donde dio sensación de mejoría, pese a su sufrimiento en la segunda mitad. El jueves deberá sentenciar y eso podría también hacer que Pau Quesada modifique su once.

Además del Madrid CFF, los otros tres equipos que tienen cuatro puntos, Costa Adeje Tenerife, FC Badalona Women y Real Sociedad, se enfrentarán respectivamente al RCD Espanyol, el Sevilla FC y la SD Eibar, este el único que aún no ha estrenado su casillero de puntos, mientras que el Athletic Club, que no ha empezado bien el año tras un punto de seis posibles y los ocho goles encajados ante el Barça, visitará en el ABANCA Riazor al Deportivo y el Alhama CF El Pozo recibirá al Granada CF.