Fútbol: Barça y Spotify renuevan alianza hasta 2030 y naming rights del Spotify Camp Nou hasta 2034

BARCELONA, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona y Spotify han anunciado este viernes que amplían su acuerdo de patrocinio hasta 2030, tanto para las camisetas de los primeros equipos masculino y femenino de fútbol como para el frontal de las equipaciones de entrenamiento, mientras que los 'naming rights' del Spotify Camp Nou, nuevo feudo blaugrana todavía en construcción, continúan vigentes hasta 2034.

"Tanto Barça como Spotify son marcas con una presencia global y cientos de millones de seguidores en todo el mundo. Esta unión permite a ambas marcas ampliar su impacto en mercados estratégicos y generar sinergias conjuntas con un alcance internacional, conectando con nuevas audiencias y consolidando su proyección global", explicó la entidad blaugrana en un comunicado.

Desde que la asociación entre el FC Barcelona y Spotify comenzó en 2022, todavía en el viejo feudo 'culer', ambas entidades han colaborado en distintas acciones pensadas tanto para la afición 'culer' como para los artistas musicales presentes en la plataforma de música online, que han "traspasado los límites de los patrocinios deportivos" y han hecho "resonar la conexión entre fútbol y música en todo el mundo".

Para el club, la ampliación de esta alianza refuerza la ambición compartida de explorar "nuevas formas de conexión" entre la afición, el fútbol y la música, impulsando experiencias únicas y globales. Entre ellas, el hecho de cambiar el logo principal de Spotify por el de artistas como Karol G, Rolling Stones, Rosalía o Ed Sheeran en partidos clave, como los Clásicos contra el Real Madrid.

"Con la reapertura del Spotify Camp Nou en el horizonte y una excelente generación de jóvenes talentos, el FC Barcelona y Spotify miran juntos hacia el futuro para dar forma a una nueva y prometedora era para el club y su comunidad global", asegura el club blaugrana.