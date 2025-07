Fútbol: Bardghji y Dro brillan en el estreno en el Barça de Rashford y Joan García

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona se ha impuesto este domingo en su primer partido de la pretemporada frente al Vissel Kobe (1-3), en el que Joan García, Marcus Rashford y Roony Bardghji, este último con gol incluido, debutaron como azulgranas y en el que Lamine Yamal lució por primera vez el '10' a la espalda. Los nuevos fichajes culés dejaron buenas sensaciones en el Noevir Stadium de Kobe, donde los de Hansi Flick han iniciado su gira asiática. El extremo sueco, de solo 19 años, se encargó de romper el empate que lucía en el marcador a falta de poco menos de un cuarto de hora para el final, y el portero catalán, titular, se lució también con varias paradas durante los 45 minutos que estuvo sobre el césped. Rashford, que salió tras el descanso, también dejó destellos y se animó en ataque, aunque el protagonismo fue compartido entre Bardghji y el gallego Pedro 'Dro' Fernández, que se encargó de cerrar la goleada al enganchar de primeras en la frontal un despeje de la defensa japonesa. En el inicio de la segunda temporada de la 'era Flick', el técnico alemán apostó por un once muy parecido al del pasado curso, con la gran novedad de Joan García en la portería por detrás de una línea defensiva integrada por Eric García, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez y Alejandro Balde. Con Gavi y Pedri en la sala de máquinas, Ferran Torres fue la referencia ofensiva escoltado por Raphinha, Fermín López y un Lamine Yamal que se estrenó con el '10' a la espalda. La estrella azulgrana intentó honrar pronto a su icónico dorsal con un pase de tacón en el área que Eric García remató de primeras, aunque el guardameta nipón frustó la ocasión con el pie. En la siguiente jugada, Joan García pudo lucirse con su primera parada como culé en un remate de Taisei Miyashiro. Raphinha, primero con un cabezazo y poco después con un disparo lejano, se unió a Lamine en el acoso a la meta local, aunque tuvo que ser un lateral el que abriera la lata superada la primera media hora. En el minuto 34, en una jugada embarullada en el área, Eric García cazó el esférico y acertó en el tercer remate azulgrana para hacer el primer tanto de la pretemporada. A pesar del dominio de los de Hansi Flick, poco antes del descanso el conjunto japonés neutralizó el tanto del defensa. Tras un error de Cubarsí, Joan García cumplió en el uno contra uno, pero no pudo hacer nada para evitar que Miyashiro anotase en el rechace (min.43). En la reanudación, el preparador alemán renovó por completo el equipo, con once cambios, entre ellos Rashford, que buscó a Robert Lewandowski y a Dani Olmo para tratar de volver a poner a los catalanes por delante. Quien sí encontró puerta fue Roony Bardghji, que con un disparo cruzado en el 77 sorprendió al guardameta local en una jugada iniciada por el inglés y en la que el polaco asistió. Diez minutos después, Dro ató el triunfo en una jugada en la que, ante la llegada del balón, no dudó en rematar desde fuera del área. El Barça continuará con la gira en Corea del Sur, donde se enfrentará el jueves al FC Seoul y el lunes 4 de agosto al Daegu FC.