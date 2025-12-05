Fútbol.- Bayer Leverkusen e IBM lanzan una plataforma de análisis con IA para el fútbol profesional

BARCELONA, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El Bayer 04 Leverkusen e IBM han desarrollado una nueva plataforma integrada de datos y vídeo basada en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y sistemas cloud escalables con el objetivo de reducir el tiempo dedicado a análisis manuales y optimizar el trabajo de analistas, ojeadores y responsables de toma de decisiones.

La herramienta, construida íntegramente sobre IBM Cloud, aplica reconocimiento automático de imágenes para agilizar procesos que antes requerían horas de trabajo, lo que permite a los equipos técnicos dedicar más recursos al análisis deportivo. La solución combina modelos de IA entrenados en IBM watsonx.ai Studio, la ejecución de procesos mediante watsonx.ai Runtime y un almacenamiento de alta disponibilidad con IBM Cloud Object Storage.

IBM subrayó que la plataforma "ofrece información fiable y explicable" y permite afrontar escenarios con alta demanda de datos, al tiempo que automatiza tareas complejas gracias a IBM Cloud Serverless Computing para dotar al sistema de una escalabilidad flexible. Entre sus ventajas destacan el procesamiento de datos optimizado, el reconocimiento inteligente de patrones de juego y un diseño moderno que mejora la experiencia de usuario.

Desde el club alemán, Moritz Laux, responsable de 'Sports Technologies', afirmó que el Bayer 04 Leverkusen se considera "pionero" en el uso de herramientas digitales y que esta colaboración con IBM amplía de forma decisiva sus capacidades analíticas, marcando "un hito" en su proceso de digitalización y en la adopción de flujos de trabajo basados en datos.

Con esta plataforma, ambas entidades establecen una base tecnológica que combina eficiencia, excelencia deportiva e innovación en IA, reforzando la conexión entre jugadores, entrenadores, equipos técnicos y departamentos internos de TI en un momento de transformación digital del deporte profesional.