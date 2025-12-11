Fútbol.- Beatriz Álvarez participa este viernes en una cumbre de fútbol femenino en Sao Paulo (Brasil)

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press) - La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, se encuentra ya en Brasil donde este viernes va a participar en una cumbre de fútbol femenino organizada por la Federación Paulista de Fútbol, donde hablará de su papel y el de la liga profesional. Según informaron desde Liga F, la dirigente asturiana ofrecerá su visión en una mesa titulada "Fútbol Globalizado y Liderazgo Internacional", que se llevará a cabo en el Museo del Fútbol del Estadio Pacaembú de la ciudad de Sao Paulo. Antes de esta charla, Álvarez aprovechará este viaje a Brasil, país que dentro de dos años acogerá el Mundial Femenino, para mantener también un encuentro con medios de comunicación brasileños, mientras que su agenda se extenderá al resto del fin de semana, donde estará el sábado en una recepción en el Consulado español en Sao Paulo y el domingo acudirá al partido de vuelta de la final del Paulista Femenino entre el Corinthians y el Palmeiras.