Fútbol: Bellingham: "Quiero ayudar a ganar el Mundial y seguir perpetuando la deslumbrante grandeza del Real Madrid"

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, tiene claro que su objetivo es "seguir consiguiendo grandes metas", como puede ser la conquista del Mundial de Clubes con el conjunto madridista, y continuar "perpetuando la deslumbrante grandeza" del equipo de cuya nueva etapa con Xabi Alonso está "disfrutando". "Quiero seguir consiguiendo grandes metas y ayudar al equipo a ganar los dos partidos que quedan, llevarnos el título a Madrid y continuar perpetuando la deslumbrante grandeza del club", expresó Bellingham en declaraciones a los medios oficiales del club. El internacional sabe que "las expectativas son enormes porque es el club más grande del mundo". "Pero me gusta todo esto y estoy convencido de que quiero ser parte de ello", añadió, "muy orgulloso" por haber cumplido ya 100 partidos como madridista. "Es un gran sueño hecho realidad y un gran logro", confesó. "No puedo creer lo que significa jugar en este club y el nivel que hay que tener, el esfuerzo que hay que poner para jugar. Poder representar a este club 100 veces es increíble, un gran logro para mí y mi familia. Espero que haya otros 100 más", deseó el '5', que ya tiene "muchos sueños cumplidos como ganar la Champions, la Liga, jugar con futbolistas increíbles, haber jugado grandes partidos, marcar goles importantes, conseguir grandes objetivos". Sobre su rol en el equipo, Bellingham cree que es "diferente" en cada partido y que asume varios "en un mismo partido". "Tengo responsabilidades defensivas y con el balón tengo otras. Cada partido es una oportunidad de jugar diferente y me gusta cuando me veo en la hoja de la alineación y descubro dónde voy a jugar", apunta. "Como siempre he dicho, voy a hacer lo que sea por el equipo en la posición que sea. Una de mis virtudes es que puedo jugar en diferentes posiciones y me gusta que los entrenadores vean eso en mí", añadió el inglés, cuyo objetivo es "hacer jugar bien al equipo". "Somos un equipo que disfruta jugando, como siempre, pero especialmente con las nuevas ideas y este nuevo entusiasmo con el nuevo entrenador y su cuerpo técnico. Estamos en un buen momento y estoy disfrutando de esta nueva etapa", celebra. Ahora, el internacional intenta mantenerse "relajado" y "no pensar demasiado" sobre la cercanía de poder jugar la final del nuevo Mundial de Clubes, un torneo que está siendo "una gran experiencia y en el que tendrán "un duro partido" este miércoles ante el Paris Saint-Germain francés. Finalmente, Bellingham agradece el "increíble" apoyo de la afición estadounidense. "Es raro porque crees que puedes ir a esas ciudades en Estados Unidos y nadie va a saber quién eres, que serás anónimo, pero creo que es porque el club es muy grande y la gente se mueve alrededor de él allá donde vayamos", apuntó. "Los partidos son una locura, cerca de 75.000 espectadores en cada partido. Es una gran experiencia ver cómo nos aprecian como equipo y nos recuerda cómo de grande es el club, el más grande del mundo. No ves nada igual con otro club, es un placer ser parte de esto", sentenció el centrocampista. TCHOUAMÉNI: "El PSG es un equipo 'top' mundial" Por su parte, el centrocampista francés Aurelien Tchouaméni recalcó que están trabajando "muy bien para preparar el partido del PSG". "Estamos muy contentos de estar en semifinales, pero queremos más. Tenemos que ganar el partido contra el PSG y vamos a darlo todo, luchar para ganar y seguir en la competición", advirtió en declaraciones también a los medios oficiales del club. "El PSG es un buen equipo, con muchos jugadores que conozco personalmente, es un equipo 'top' del fútbol mundial y ha ganado la Champions. Va a ser un partido difícil, pero tenemos calidad para ganarlo y tenemos que demostrarlo", agregó al respecto. El internacional reconoció que "día a día" van entendiendo "más" lo que pretende Xabi Alonso como técnico. "En cada partido estamos mejorando dentro y fuera del campo, pero tenemos que seguir trabajando y mejorando", afirmó Tchouaméni.