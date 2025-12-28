Fútbol.- Bernabé dice que este domingo es un día "clave" en la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia

VALÈNCIA, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que este domingo es un día "clave" en el operativo de búsqueda del entrenador del Valencia Femenino B Fernando Martín y tres de sus hijos menores de edad, desaparecidos en un naufragio en Indonesia. "Hoy es un día muy importante, un día clave en el que se están llevando a cabo los trabajos de búsqueda por parte de las autoridades locales y de Yakarta y de los que la familia está informada en tiempo real", ha manifestado la delegada a preguntas de los medios de comunicación. En este sentido, ha recordado que se ha ampliado la zona de búsqueda y "se ha sectorizado". Además, "hay una climatología adecuada hoy para poder hacer esas búsquedas y continuarán esos trabajos". Bernabé ha transmitido "todo el cariño y todo el afecto" a los familiares de las víctimas, tanto los que hoy están en España como a los que se han desplazado a Yacarta. Se trata, ha comentado, de una familia "muy querida y muy reconocida por el mundo del deporte y la hostelería" y está recibiendo "multitud de mensajes, de afecto y de cariño desde todos los ámbitos del país". "España entera ha sufrido desde el momento que hemos conocido el terrible suceso", ha aseverado. En esta línea, la representante del Ejecutivo central ha recalcado que "toda la Embajada de España en Yacarta está a disposición de los familiares y ha contactado con todas las partes, porque hay varias familias implicadas". A todos ellos, ha insistido, "transmitirles desde luego nuestro cariño y nuestro afecto, pero, sobre todo, la colaboración y que estamos a la espera, por supuesto, de todas las informaciones que nos lleguen desde Yacarta". COMUNICACIÓN "PERMANENTE" CON YAKARTA Sobre el comunicado que han hecho público las familias en las que ruegan que se mantengan "vigentes" los esfuerzos para localizar a sus seres queridos, la delegada ha señalado que "las comunicaciones con las autoridades de Yakarta son permanentes y se está trabajando". Ha agregado que "cada país tiene fijados y marcados sus procedimientos". "La comunicación es constante con ellos y las familias están informadas al momento y son plenamente conscientes de las dificultades y de la situación terrible que se esta viviendo", ha zanjado.