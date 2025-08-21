Fútbol: Boric envía al ministro del Interior a Buenos Aires ante "linchamiento" de aficionados de Universidad de Chile

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha enviado al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Buenos Aires debido a los "graves" altercados que se produjeron la pasada noche en las gradas del estadio Libertadores de América, que acogió el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Boric ha informado este jueves de que, ante el "inaceptable linchamiento" que sufrieron algunos de sus compatriotas, ha instado al ministro del Interior a viajar hasta la capital argentina para hacer un seguimiento "personal" de la situación de los heridos, así como de los casi 100 chilenos detenidos.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", ha señalado el mandatario chileno en X.

El partido de vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana que enfrentó este miércoles a Independiente con Universidad de Chile tuvo que ser suspendido apenas comenzó a rodar el balón en la segunda parte debido a los violentos altercados que se produjeron en las gradas y que dejaron una veintena de heridos, algunos graves.

Boric ya se había pronunciado horas antes tras lo ocurrido en las gradas del estadio de Independiente, culpando tanto de lo ocurrido a los violentos de ambas hinchadas como a los encargados de la seguridad del estadio. "La justicia deberá determinar los responsables", dijo también en la ya citada red social.

En el momento de los disturbios, el partido estaba empatado a 1-1 y Universidad de Chile ganaba 2-1 en el global.