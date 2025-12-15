Fútbol: Bosman reclama actualización de su pensión

"Antes de la sentencia, cada uno jugaba en su país. Después, todo cambió: los libros de pases, el número de cambios. Para todos los que se beneficiaron — clubes, jugadores, la FIFA, la UEFA —, esta sentencia fue una bendición. Excepto para mí", lamentó Bosman.

El ex defensor belga, de 61 años, fue entrevistado por el diario francés L'Equipe con motivo de la publicación de su libro, "Mi lucha por la libertad", en el que relata el origen de la "sentencia Bosman" del 15 de diciembre de 1995.

Ese día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abolió el límite de tres jugadores extranjeros de la UE para los clubes del "Viejo Continente", tras la demanda interpuesta por Bosman, a quien Lieja le había impedido fichar por el Dunkerque cinco años y medio antes.

"Sí, fue difícil todos estos años. Recuerdo que el 7 de diciembre de 1995, la UNFP (Unión Nacional Francesa de Futbolistas Profesionales) y Philippe Piat, junto con el sindicato español de jugadores, me concedieron los fondos para que no cediera ante la UEFA y la FIFA, tras cinco años de lucha, una larga lucha", evocó Bosman, quien pagó personalmente el precio de la revolución que desencadenó.

Bosman recibe ahora el apoyo del Sindicato de Futbolistas Profesionales (FIFPro), ya que tras esa sentencia, su carrera prácticamente llegó al final.

"Lleva varios años diciéndome que hay que hacer algo con mi pensión, que asciende a unos 2.000 euros al mes. Sé que es dinero de los jugadores, pero tengo un hijo que mantener. Me operé de la columna cervical en 2019 y ya no puedo girar la cabeza del todo", reveló Bosman, quien confía que su libro cuente su historia a los jugadores, la mayoría de los cuales la desconocen actualmente.

"Sí, es bueno difundirla y decirles: esto es lo que este señor les dio", reflexionó Bosman, quien agradeció a Adrien Rabiot, mediocampista francés del Milan que es uno de los pocos que lo ayudaron.

"Es el único, sí. Su madre me llamó una noche, cuando Adrien estaba en París Saint-Germain. Me dijo: 'Queremos hacer algo por ti, porque vemos lo difícil que has tenido que afrontar'. Le di las gracias, le dije que era muy amable y me pidió mis datos bancarios", relató Bosman.

"Me llamó unos días después para preguntarme si había revisado mi cuenta. Fue entonces cuando vi que me había transferido 10.000 euros", destacó Bosman, quien gracias a ese episodio recibió una colecta organizada por su exabogado, quien contactó a todos los jugadores de Europa.

"Me dio un cheque por 45.000 euros. Hice un pequeño cálculo a lo largo de treinta años: 45.000 euros divididos entre 70.000 miembros de FIFPro son 64 céntimos cada uno", concluyó Bosman.

(ANSA).