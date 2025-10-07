Fútbol.- Bruselas coincide con la UEFA en que los partidos de las ligas nacionales deben jugarse en sus países

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una resolución sobre el papel de las políticas de la UE en el fortalecimiento del modelo deportivo europeo, una iniciativa que la UEFA ha acogido "con satisfacción", pues coincide con su visión sobre el futuro del fútbol y con su postura de que los partidos de las ligas nacionales deben disputarse en sus "territorios de origen".

La resolución fue impulsada por el eurodiputado polaco y exministro de Cultura Bogdan Zdrojewski y la UEFA la considera "un claro compromiso para proteger y reforzar los principios que definen el fútbol europeo". Estos son "solidaridad, competiciones abiertas, mérito deportivo, sostenibilidad, inclusión, integridad y territorialidad", explicó el organismo en un comunicado.

La resolución también reiteró la "firme oposición" del Parlamento Europeo "a los planes separatistas y a los experimentos infundados con fines lucrativos que pretenden desgarrar el tejido del deporte europeo". El organismo de la Unión Europea defiende, entre otros temas, que "el acceso a las competiciones europeas debe ganarse en el terreno de juego", así como la disputa de "los partidos de la liga nacional en sus territorios de origen".

Esto se produce un día después de que la UEFA aprobara de manera excepcional que el Villarreal-Barcelona de LaLiga EA Sports se juegue en Miami (Estados Unidos), al igual que la disputa del partido entre el Milán y el Como de la Serie A italiana en Perth (Australia).

La resolución también destaca la importancia de la solidaridad y la redistribución justa y aboga por el reparto entre ligas, reforzando la opinión que la UEFA mantiene desde hace tiempo. Además, los eurodiputados respaldan las medidas pioneras de la UEFA para involucrar a un mayor número de partes interesadas en su proceso de toma de decisiones.

El presidente de la organización, Aleksander Ceferin, celebró que "el Parlamento Europeo ha vuelto a enviar un mensaje claro y contundente en nombre de los ciudadanos de la UE". "Europa defiende su modelo de fútbol, que sirve a la sociedad en su conjunto, y no solo a los intereses económicos de unos pocos. El fútbol europeo es una historia de éxito única", declaró el esloveno.

Ceferin valoró que "es el momento de que la UE y los gobiernos nacionales" sigan apoyando el fútbol, "proporcionando las garantías necesarias para que siga liderando a nivel mundial sin perder su arraigo en las comunidades", concluyó el dirigente.