Fútbol: CaixaBank renueva hasta 2028 su acuerdo como patrocinador oficial del Betis

SEVILLA, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

CaixaBank ha renovado su acuerdo como patrocinador oficial y socio financiero del Real Betis Balompié, acorde a un compromiso que se va a extender hasta el final de la temporada 2028 e incluye colaboración en el ámbito financiero, así como diferentes proyectos.

Según ha indicado la entidad bancaria en una nota de prensa, el director territorial de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra, y el CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, han rubricado este miércoles el acuerdo en un acto en el Estadio de la Cartuja. De esta forma, se mantiene vigente el apoyo desde la temporada 1995/96.

El acuerdo incluye colaboración en el ámbito financiero, como la emisión, por parte de CaixaBank, de tarjetas bancarias para los abonados, socios y simpatizantes del club, dotadas de todas las ventajas asociadas a las tarjetas Visa contactless y personalizadas con los colores y el escudo oficial.

Al mismo tiempo, estas tarjetas permitirán a los usuarios participar en iniciativas "exclusivas" como partidos de clientes en las instalaciones oficiales del club.

Como socio financiero, CaixaBank también va a impulsar jornadas de educación financiera con toda la plantilla y cuerpo técnico del primer equipo para abordar "la importancia de la formación, la planificación y el asesoramiento financiero en la gestión de sus ahorros e inversión".

Asimismo, CaixaBank y el Real Betis organizarán conjuntamente acciones dirigidas a los aficionados, como encuentros 'Meet and greet' con jugadores del primer equipo y la activación de sorteos y promociones a través de los canales de comunicación oficiales del club.

El objetivo que la entidad financiera persigue con estas acciones es "acercar el club a sus aficionados en el día a día y reforzar su posicionamiento del banco de los clubes de fútbol y sus aficiones en España".

Además, el patrocinio recoge contraprestaciones en concepto de derechos de marca y paquetes de 'hospitality' para clientes, así como presencia de imagen en el Estadio de la Cartuja, en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo y en los diferentes canales de comunicación del club.

Asimismo, CaixaBank se reserva la opción de utilizar activos para realizar acciones especiales con entidades sociales del territorio.