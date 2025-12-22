Fútbol: Calcagno renueva críticas al calendario

"El problema no es el partido Milan-Como en Perth, sino los jugadores de élite obligados a interminables temporadas de 72 partidos", declaró Calcagno en diálogo con Radio Anch'io Sport sólo cuatro días después de que el presidente de la Liga de la Serie A, Ezio Simonelli, confirmara el traslado a Australia del partido correspondiente a la fecha 24 del torneo de la primera división del "Calcio" y previsto el 8 de febrero de 2026.

"Esta situación no les permite desarrollar su talento de la mejor manera y, sobre todo, afecta a su salud. Los datos y la investigación que realizamos en la AIC con FIFPRO demuestran que no se trata sólo del número de partidos, sino también de los encuentros disputados en espacios reducidos, los llamados 'back-to-back'", argumentó Calcagno.

"Tras el cuarto o quinto partido consecutivo sin cinco días de recuperación, surgen lesiones que pueden tener un impacto significativo, como vimos la temporada pasada. Estas lesiones afectan no sólo a la salud de los jugadores, sino también a su rendimiento", enfatizó.

La compañía de seguros Howden publicó el pasado jueves 18 el informe "Men's European Football Injury Index", el cual destaca que la Serie A registró en 2024-25 un incremento del 24% en materia de lesiones respecto de la temporada anterior, situación que también se traduce en costos más elevados para los clubes o sociedades.

Calcagno también alertó que la Liga de la Serie A "enfrenta problemas de sostenibilidad a futuro", pese a lo cual, consideró, "ha mejorado significativamente la asistencia a los estadios".

"Esto es la señal más positiva, y debemos aprovecharla. Pero no olvidemos que las Supercopas en el extranjero se remontan a principios de la década del 2000, no es nada nuevo", subrayó sólo horas antes de la final entre Napoli y Bologna en la edición 2025 de ese torneo prevista en Riad.

"Los jugadores se han acostumbrado a jugar y viajar más. Pero debemos comprender el punto de no retorno. Y, lamentablemente, ni nosotros ni la liga somos quienes lo determinamos, no está bajo nuestro control", lamentó el titular del AIC.

"Sabemos muy bien cuánto han aumentado las competiciones internacionales: el Mundial de Clubes 2025, el Mundial ampliado del próximo verano. Será difícil contrarrestar esta tendencia, porque se concentran nuevos recursos en ese tipo de competición", explicó Calcagno en alusión al torneo previsto el año próximo en Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones.

"Nos preocupa proteger la salud de los jugadores, pero también nuestro campeonato nacional. Recordemos que 14 o 15 clubes de la Serie A se ganan la vida con los derechos de televisión nacionales, al igual que la Serie B y la Lega Pro", remarcó.

Consultado sobre las solicitudes de reducción salarial a cambio de una reducción de compromisos, Calcagno respondió: "no se trata de reducir compromisos ni salarios, sino de que todos se sienten a la misma mesa".

"Lamentablemente, la postura actual de la FIFA, a la que nosotros y la Liga de la Serie A hemos demandado a nivel europeo por abuso de posición dominante, es muy firme. El máximo organismo de nuestro sistema no sólo regula las competiciones, sino que también organiza otras nuevas y mucho más largas", aseveró Calcagno.

"Los jugadores están muy preocupados por cómo serán los derechos televisivos de nuestra Serie A dentro de unos años. Ya hemos visto casos similares en Francia y Bélgica, con un valor muy diferente al nuestro", advirtió.

"Pero si todos los recursos se destinan principalmente a competiciones internacionales, debemos preguntarnos: ¿qué será de nuestra liga, tanto económica como deportivamente, en el futuro? Existe el riesgo de que la riqueza se concentre en muy pocos equipos", refirió el titular del AIC.

"¿Estamos seguros de que avanzar hacia este tipo de fútbol es la mejor opción? No lo creemos. Nos preocupa mucho la salud de nuestros jugadores, pero aún más la mala distribución de los recursos. Creará una disparidad alarmante entre dos o tres equipos y todo lo demás", completó Calcagno. (ANSA).