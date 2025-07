Fútbol: Can Dragó es la alternativa al Nou Sardenya del CE Europa para jugar en Primera RFEF

BARCELONA, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El CE Europa y el Ayuntamiento de Barcelona han propuesto este martes las pistas deportivas de Can Dragó (Barcelona) como alternativa para disputar los encuentros de Primera Federación en caso de no poder hacerlo en el Nou Sardenya, ya que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prohíbe disputar los partidos en un campo de césped artificial y obliga al club catalán a jugar en un estadio que disponga de césped natural a partir del mes de enero. Esta propuesta llega en el día límite para presentar una alternativa en caso de que el Nou Sardenya no tenga césped natural a partir del 15 de enero de 2026, fecha en la que termina la moratoria de seis meses concedida por la RFEF. Por este motivo, el Europa ha propuesto las pistas deportivas de Can Dragó, de césped natural, para disputar el resto de encuentros de Primera Federación. Actualmente, Can Dragó es un espacio deportivo con césped natural donde se disputan competiciones de atletismo. Sin embargo, tanto el Europa como el Ayuntamiento de Barcelona han comunicado que, durante los próximos meses, se habilitarían para que se puedan cumplir todos los requisitos de la normativa para la disputa de partidos de Primera RFEF. "Hemos hecho un trabajo con el club para ver qué espacio podíamos adaptar, que estuviera dentro de la ciudad. Esto no acaba aquí y seguiremos luchando para cambiar esta normativa. Hemos decidido que Can Dragó reunía todos los requisitos para que lo pudiéramos adaptar en estos seis meses", ha afirmado el concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé. Escudé ha sido muy crítico con la RFEF, asegurando que no entiende la prohibición de jugar encuentros de Primera Federación en césped artificial, cuando sí que se permite en otras competiciones como la Liga de Campeones o la Copa del Rey. "Ha llegado el momento de que la Federación se adapte a las ciudades y no las ciudades a las normativas de la Federación", explicó. Por su parte, el presidente del Europa, Hèctor Ibar, ha afirmado que seguirán luchando para que puedan terminar la temporada en el Nou Sardenya, ya que abandonar su estadio sería "perder la esencia" del club catalán y les debilitaría enormemente en su regreso a la tercera máxima competición del fútbol español. "Seguiremos luchando. En ningún caso nos rendiremos. Salir del Nou Sardenya es perder la esencia. Estamos cumpliendo con un requisito de inscripción, pero seguiremos luchando", ha afirmado el máximo dirigente del equipo 'gracienc' este martes en una comparecencia celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona. Hace unos meses, el Europa solicitó a la RFEF una moratoria de un año para disputar todos los partidos de Primera Federación en el Nou Sardenya. Esta solicitud fue denegada y se mantuvo la prórroga de seis meses, obligando al club catalán a buscar un campo alternativo, que ha comunicado que serán las pistas deportivas de Can Dragó, aunque "seguirán luchando" para no marcharse del Nou Sardenya.

