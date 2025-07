Fútbol.- Carlo Ancelotti, condenado a un año de cárcel por fraude fiscal de 386.361 euros en 2014

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año de cárcel al exentrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti por la comisión de un delito contra la Hacienda Pública relativo al periodo fiscal del año 2014 y le ha absuelto de otro relativo a 2015. Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena al actual seleccionador de Brasil a un año de prisión y a una multa de 386.361 euros por el impago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2014. En el juicio, el fiscal mantuvo su solicitud de cuatro años y nueve meses de prisión al considerar que estaba acreditada la defraudación tributaria en 2014 y 2015. Frente a ello, la defensa del técnico italiano afirmó que estuvo "mal asesorado" y que los contratos eran "una chapuza". El fiscal mantenía que a través de los derechos de imagen, el ahora condenado hizo un plan para "tributar menos" en España, indicando que hubo un perjuicio en la Agencia Tributaria y que alegar que hizo caso a sus asesores fiscales no es excusa para desvincularse de los hechos. Para ello, se basó en el informe de los peritos de la Agencia Tributaria tras ratificar estos durante este jueves los indicios para sustentar los dos delitos contra la Hacienda Pública de los que se le acusa. En la sentencia, los magistrados exponen que la actuación de Ancelotti en relación con los hechos revela "un conocimiento claro del deber tributario derivado de su residencia fiscal en España en el ejercicio 2014, así como la voluntad consciente de eludir el pago de impuestos de los rendimientos obtenidos de la explotación de sus derechos de imagen, mediante mecanismos artificiosos de creación de la estructura societaria". "La existencia de asesoramiento jurídico y fiscal profesional, tal y como mantuvo el acusado en su interrogatorio, no excluye el dolo cuando los hechos son manifiestamente fraudulentos y las estructuras utilizadas no responden a una lógica económica real", recalca la Sala, que subraya que "la ocultación deliberada de ingresos, mediante estructuras opacas y entidades en paraísos fiscales, acredita una intención defraudadora". La resolución recoge que la pericial practicada por los técnicos de la AEAT permite establecer con precisión la cuota tributaria defraudada es superior a los 120.000 euros en el ejercicio del 2014 y que se extiende a la suma de 386.361,93 euros. SALARIO EN DERECHOS DE IMAGEN En su declaración, el exentrenador del conjunto madridista explicó que cuando llegó al Real Madrid firmó un contrato federativo en julio de 2013, acordando que un 15% de su salario lo cobraría por derechos de imagen y en el que se hablaba de una sociedad cesionaria para los citados derechos. "Yo nunca he dado importancia a los derechos de imagen. Los entrenadores no son tan importantes pero sí los jugadores porque venden camisetas", manifestó el de Reggiolo. El fiscal consideraba que a pesar de que confirmó su condición de residente en España a efectos fiscales, y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que ficticiamente pretendía haber cedido a otras entidades.

LA NACION servicio-de-noticias