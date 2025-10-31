Fútbol: Carlos Corberán: "El Valencia debe soñar con ganar en el Bernabéu"

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha insistido en la previa del partido contra el Real Madrid en que su equipo "debe soñar con conseguir la victoria" en el Santiago Bernabéu, consciente de la dificultad del rival pero convencido de las opciones de su plantilla, que está "centrada en hacer un gran partido".

"Siempre un equipo debe soñar en ir a por un partido y en conseguirlo. Ese es el objetivo y ese es el foco nuestro. Aún siendo conscientes del rival, del nivel que tienen, del momento en el que están, pero centrarse en nosotros, en hacer un gran partido y ojalá podamos conseguir ese resultado", aseguró en rueda de prensa.

Corberán subrayó que han preparado el duelo "táctica y mentalmente" y que el equipo debe mostrar "resiliencia y personalidad". "El Madrid te obliga a defender mucho, y debemos estar fuertes, bien organizados y ayudarnos entre todos, sin que eso merme nuestra capacidad ofensiva", señaló.

"Hay que ser un equipo valiente, con personalidad para atacar y con la serenidad suficiente para defender cuando el rival te empuja. Este tipo de partidos te exige lo mejor en todos los aspectos, y nosotros queremos demostrar que somos un Valencia competitivo, que puede adaptarse a los momentos difíciles y, al mismo tiempo, tener el balón y crear peligro", añadió.

El técnico advirtió sobre las diferencias entre el Real Madrid actual, dirigido por Xabi Alonso, y el equipo de la pasada temporada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, y destacó que la plantilla blanca ha ganado en control del juego y pausa en sus ataques.

Corberán puntualizó que esa mayor pausa y el mayor uso de pases antes de rematar hacen "más difícil sacarle contraataques", y apuntó a la combinación de verticalidad y asociaciones en las bandas como uno de los retos defensivos para su equipo.

"El Real Madrid de ahora trata de controlar mejor al rival a través de la posesión y de un juego más estructurado. Antes te podías permitir robar y correr, pero este Madrid te somete antes de perder el balón. Eso nos obliga a estar muy concentrados, muy juntos, y a elegir bien los momentos para salir y hacerles daño", explicó.

Sobre Kylian Mbappé, delantero blanco que está siendo decisivo, el técnico fue claro: "Si fuera fácil pararle, los rivales ya lo habrían hecho. Sabemos el nivel que tiene y que el partido nos exigirá ser un gran equipo; si te desconcentras una milésima de segundo, te gana la espalda".

En cuanto al estado anímico del equipo, Corberán valoró la "muy buena primera parte" ante el Villarreal y pidió no confundir rendimiento con sensaciones puntuales. "Los resultados condicionan, pero yo me centro en el rendimiento; si mejoramos eso, llegarán las sensaciones y los resultados", aseguró.

"Muchas veces la diferencia entre un resultado positivo y uno negativo es mínima, pero las conclusiones suelen ser muy distintas. Por eso tratamos de mantener la calma, analizar con objetividad y seguir mejorando.

“Los buenos momentos del equipo son una base sobre la que construir, y los errores, oportunidades para crecer”, añadió el técnico. Preguntado por su futuro, respondió con contundencia que se centra únicamente en preparar el partido del Bernabéu. “Lo estoy preparando dejándome la vida en ello”, aseguró, y negó estar pensando en posibles decisiones sobre la dirección técnica a corto plazo. “Queremos que la gente se sienta orgullosa del equipo, independientemente del resultado. Que vea un grupo comprometido, con hambre y personalidad. Esa es la identidad que queremos reforzar y mostrar mañana ante un rival que siempre te exige el máximo”, manifestó Corberán. El técnico valoró además la labor arbitral como garante de la justicia del deporte y dejó claro que la exigencia del encuentro “estará por encima de cualquier sistema”, rematando que el Valencia debe viajar “con ilusión y convicción” para competir en el Bernabéu.