Fútbol: Casa Seat celebra el Oktoberfest en Barcelona con el entrenador del Barça Hansi Flick

BARCELONA, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del equipo masculino del FC Barcelona, Hansi Flick, ha inaugurado el Oktoberfest en Casa Seat con la tradicional apertura del barril, una acción que hizo de la mano del CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt.

El evento ha reunido a más de 200 invitados, entre los que había "destacados representantes diplomáticos, así como a personalidades del ámbito económico, cultural y de medios de comunicación", según ha informado este viernes Casa Seat en un comunicado.

Los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de especialidades bávaras típicas, así como de una actuación del grupo musical en directo Quetsch Ma Live.

Bajo el lema 'Munich Vibes, Barcelona Style', el objetivo de este Oktoberfest es reunir a la comunidad de habla alemana de Barcelona y establecer lazos con las instituciones y autoridades de la ciudad.

Con esta tercera edición, Casa Seat consolida una cita que ya ha reunido a casi 1000 personas desde su primera edición.