Fútbol.- Cataluña suspende todos sus partidos de fútbol y fútbol sala por la alerta por lluvias torrenciales

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) -

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha suspendido todos los partidos de fútbol y fútbol sala de este sábado con equipos de las comarcas de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme implicados por la alerta por lluvias torrenciales.

La Federació Catalana de Futbol, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil, Instituciones públicas y Policía Local, ha decidido suspender todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos implicados de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme, jueguen de local o visitante durante el día de hoy por causas de fuerza mayor", señaló el organismo en un comunicado.

En este sentido, la FCF confirmó que había recibido una alerta meteorológica de Meteocat, el servicio meteorológico de Cataluña, para evitar desplazamientos y actividades exteriores durante este sábado por las lluvias torrenciales. Así, se suspenden los partidos que se jueguen en estas comarcas y los partidos de equipos de estas comarcas que deban desplazarse a otras.

Según explicó la federación, se buscarán nuevas fechas para reanudar esta jornada. "La Federació Catalana de Futbol prevalece por la salud y protección de todas las personas y afición, antes de la competición deportiva", concluyó.