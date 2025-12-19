Fútbol.- Ceferin: "Nuestra atención se centra ya en el 2026 con ideas innovadoras y un avance constante y sostenible"

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, da las gracias "a todos los que han contribuido a otro año extraordinario para el fútbol europeo" y asegura que ya tienen la "atención" puesta en el 2026 a través de "ideas innovadores" y con el objetivo de "un avance constante y sostenible".

"Durante el último año, la UEFA ha colaborado estrechamente con una amplia comunidad de partes interesadas y socios en nuestras competiciones, sostenibilidad, desarrollo y muchas otras prioridades que definen el fútbol. Los logros de 2025 y, aún más importante, la confianza fortalecida gracias a esta cooperación, perdurarán más allá de cualquier temporada. Extiendo mi sincero agradecimiento a todos los que han contribuido a otro año extraordinario para el fútbol europeo", afirmó Ceferin en un comunicado del organismo publicado este viernes.

El dirigente recuerda que "la verdadera medida del deporte nunca se encuentra solo en el marcador". "También se encuentra en las formas discretas y duraderas en que el fútbol une a las personas: a través de fronteras y orígenes, entre generaciones, y a través de momentos de alegría, resiliencia y pertenencia compartida", indicó.

"En su mejor expresión, nuestro fútbol nos recuerda que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y ese progreso es posible cuando avanzamos con propósito, no solo con ritmo", prosiguió el mandatario esloveno.

Este advierte que tras "reflexionar sobre otro año sólido" ya piensa en el futuro a corto plazo. "Nuestra atención ya se centra en 2026: en ideas innovadoras, un avance constante y sostenible, y en los estándares más altos que debemos establecer y alcanzar juntos. A todos los que llevan el fútbol en el corazón, les deseo unas fiestas tranquilas, buena salud y un próspero 2026", sentencia.

La UEFA repasa algunos de sus logros en este 2025 que está a punto de acabar como la Eurocopa de Suiza que "estableció nuevos estándares para el fútbol femenino, con récords de público, audiencia y participación de los aficionados, lo que demuestra la creciente popularidad de este deporte en toda Europa".

También habla de los nuevos formatos que "continuaron y debutaron a lo largo de 2025" como el de la fase liguera en las competiciones masculinos de clubes, que aportaron "más emoción e imprevisibilidad".

"Esto quedó de manifiesto en una extraordinaria octava jornada de la Champions League, en la que los 36 equipos saltaron al campo a la vez en una noche de acción sin precedentes con 64 goles marcados, con una media de 3,55 por partido", detalló.

También se estrenaron nuevos formatos en la Champions Femenina y la Futsal Champions League, y se lanzó una nueva competición femenina, la Copa de Europa, "lo que dio a más equipos la oportunidad de medirse contra rivales continentales, lo que supuso un mayor incentivo para la inversión a nivel nacional".

La UEFA no olvida la sostenibilidad, que "se mantuvo como un elemento central" de sus competiciones con varias medidas ni el Fondo para la Infancia, que celebró su décimo aniversario con un fondo especial de un millón de euros para iniciativas de federaciones nacionales, culminando una década en la que apoyó 577 proyectos y otorgó 54 millones en subvenciones que beneficiaron a más de 5,7 millones de niños en 147 países.

El ente rector del fútbol europeo también recalcó la inclusión social con la cuarta edición de la Copa de la Eurocopa Unity, organizada en colaboración con ACNUR, y la creación de la Red de Aficionados a la Discapacidad y la Inclusión con Football Supporters Europe, o la celebración del Foro Respeto para fortalecer el impacto positivo del fútbol más allá del campo.

Otros programas que lanzó la UEFA fue 'Take Care', que usa el fútbol para promover estilos de vida más saludables, bienestar mental y hábitos positivos entre los jóvenes, 'UEFA Together', un nuevo programa intercontinental que profundiza la colaboración con las cinco confederaciones hermanas mediante alianzas estratégicas para el intercambio de conocimientos, o el de Mentores de Entrenadores de la UEFA, que conecta a 11 entrenadores prometedores con mentores para que los orienten durante los próximos 18 meses.