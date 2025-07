Fútbol.- Cerca de 300 niños disfrutan en Málaga del Campus Mentalidad Brahim Díaz

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El futbolista marroquí Brahim Díaz, atacante del Real Madrid, regresó este fin de semana a su Málaga natal para celebrar la segunda edición del campus que lleva el nombre de su marca Mentalidad Brahim, esta vez con cerca de 300 niños citándose sobre el césped del campo Tiro Pichón. El malagueño, desde las instalaciones donde comenzó a jugar al fútbol de pequeño, mandó un mensaje a padres y niños. "Esto va de no rendirse, mantener la humildad, el compañerismo y el amor por el fútbol. Yo soñé con esto y lo estoy viviendo. Quiero transmitirles que disfruten cada momento y den siempre el máximo", comentó Brahim. Según indicó este sábado el equipo de prensa del campus, a esta nueva edición asistieron otros futbolistas como Dean Huijsen, Izan Merino, Joaquín Sánchez y Dani Sánchez, entre otros. Además, también se contó con una parte de formación impartida por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga. Este proyecto nació con las ideas que el jugador madridista tenía en su infancia: "Lo que parece difícil al principio, se vuelve sencillo cuando trabajas y crees en ello". "Esa frase no solo inspira a sus alumnos, sino que sirve de base para el desarrollo de su academia y su marca", añadió el comunicado de prensa de este Campus Mentalidad Brahim. En marzo de 2025, se oficializó el registro de su celebración en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE. Esta acción refuerza la frase Mentalidad Brahim Díaz "no solo como un lema, sino como marca registrada" que está "presente en diferentes proyectos", según la nota. El jugador del Real Madrid, acorde a la misma nota de prensa, "ya habló de la importancia que tiene la mente en grandes revistas" como 'Esquire' y 'Forbes', siendo portada en ambas.