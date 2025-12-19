Fútbol.- Cerezo: "Ojalá los que formamos parte del fútbol trabajemos con respeto y tolerancia hacia los estamentos"

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró este viernes su deseo de que "todos" los que forman parte del fútbol español trabajen "con respeto y tolerancia hacia los rivales y estamentos" y dejar a un lado "los enfados, las satisfacciones y el enfrentamiento entre todo el mundo", mientras que afirmó "con orgullo" que el futuro del club rojiblanco "no puede ser más ilusionante".

"Mi deseo es que todos los que formamos parte del fútbol español trabajemos con respeto y tolerancia hacia los rivales y estamentos dejando a un lado los enfados, las satisfacciones y el enfrentamiento entre presidentes, directivos, entrenadores... En fin, entre todo el mundo", manifestó el dirigente en el tradicional almuerzo navideño con los medios de comunicación.

Durante su discurso, Cerezo apeló a la unión entre todos los agentes protagonistas del fútbol español. "Que seamos capaces de mantener una línea de colaboración y diálogo. Todo por el bien del fútbol. Y eso es lo que nosotros queremos y lo que yo personalmente quiero. No hace nada más que los que nos dedicamos al deporte tengamos muy presente los valores precisamente del deporte, que son muchos y muy buenos", afirmó.

El presidente del Atlético de Madrid quiso agradecer a los medios de comunicación presentes en este tradicional encuentro navideño por el "desempeño diario por comunicar e informar siempre muy bien de la estabilidad" del equipo rojiblanco. Seguidamente y "como cada año por esta fechas", Cerezo hizo balance de los resultado del club.

"Un curso en el que conseguimos por decimotercera vez consecutiva la clasificación para la Liga de Campeones. También fue un verdadero orgullo ver a nuestro Atleti en Estados Unidos jugando el primer Mundial de Clubes, como uno de los dos únicos representantes españoles", añadió el presidente rojiblanco.

También tuvo palabras para la sección femenina que "logró alcanzar la clasificación para la Liga de Campeones Femenina y disfrutar de la final de la Copa de la Reina"; mientras que el Atlético Madrileño "es líder de su grupo". "Todos soñamos con el ascenso a segunda división", manifestó.

"Esto ha sido para disfrute y alegría de nuestra maravillosa afición. Los primeros equipos masculinos y femeninos disputan todas las competiciones nacionales, europeas e internacionales: Liga, Copa y Supercopa de España, y Champions. Un auténtico logro que habla del eficiente trabajo de las respectivas direcciones deportivas y cuerpos técnicos para que las plantillas no solo se mantengan, sino incrementen su competitividad para alcanzar los objetivos que nos marcamos y poder soñar en grande", señaló.

"PUEDO AFIRMAR CON ORGULLO QUE EL FUTURO DEL CLUB NO PUEDE SER MÁS ILUSIONANTE"

Por otro lado, habló acerca de la construcción de la Ciudad del Deporte en el entorno del Riyadh Air Metropolitano, "que va a ser una de las ciudades envidia de toda Europa". "Este proyecto que avanza a gran ritmo va a cambiar la imagen y la dimensión del club multiplicando su oferta y los servicios que prestamos no solamente a todos los vecinos, sino también a todos los ciudadanos de Madrid y turistas que quieran disfrutar de las ofertas de ocio y deporte que podremos ofrecer antes de que acabe la próxima temporada", comentó.

También recordó el anuncio del pasado mes de noviembre que oficializó la llegada de un capital extranjero al Atlético de Madrid. "Puedo afirmar con orgullo que el futuro del club no puede ser más ilusionante. En los primeros meses del año está previsto que incorporemos a un nuevo socio que ha apostado por el Atlético de Madrid y nos ayudará a seguir construyendo un club cada año más fuerte, que es lo que todos queremos", incidió.

Finalmente, quiso acordarse del periodista Manuel Esteban Fernández 'Manolete', fallecido el pasado mes de agosto: "Recordar a uno de los nuestros, alguien que durante muchos años compartió con nosotros decenas de comidas como esta"; para posteriormente desear a los presentes "unas felices fiestas y un 2026 repleto de salud y éxito".