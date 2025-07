Fútbol: “Chicharito” se disculpa

“Agradezco de todo corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona”, afirmó.

“Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado”, agregó Hernández, que a lo largo de su carrera profesional jugó en grandes del fútbol mundial.

“Nunca fue mi intención limitar, herir, ni dividir”, señaló el ex delantero de los ingleses Manchester United y West Ham United, los españoles Real Madrid y Sevilla y el alemán Bayer Leverkusen, así como de la selección "azteca".

En varios videos difundidos por las redes sociales, que se hicieron virales y generaron enorme controversia, pero sobre todo una ola de rechazo entre grupos feministas, Hernández, de 37 años, pidió a las mujeres que "asuman su rol tradicional" y afirma que "están fracasando" y "erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible".

Los mensajes transmitidos por Tik Tok e Instagram derivaron en el anuncio de sanciones aún no confirmadas, tanto de su equipo Chivas de Guadalajara, el segundo más popular del país, como de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut).

“Estoy escuchando, reflexionando” y me he “comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas delicados”, afirmó en su descargo. (ANSA).