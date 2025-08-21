Fútbol: Chile, 97 hinchas detenidos y 19 hospitalizados
Tras incidentes ayer en la Argentina.
- 1 minuto de lectura'
El representante diplomático calificó los hechos como "muy condenables" y "muy graves" en conversación con la radio chilena Bío Bío, confirmando además a la prensa que son 97 los hinchas del club azul detenidos.
Viera-Gallo reveló que se habían hecho las coordinaciones respectivas a través del agregado de Carabineros previas al partido y que a raíz de los incidentes el equipo consular chileno se movilizó de inmediato.
"La cónsul general y el agregado de Carabineros se presentaron en el estadio para seguir la situación y coordinar con las autoridades locales", indicó.
El ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, confirmó además que son 19 los hinchas chilenos internados en recintos hospitalarios y que dos de ellos están en situación grave.
"Yo creo que faltan varios antecedentes para dimensionar lo que en principio parecieran evidentemente defectos del resguardo de seguridad y organización dentro del recinto", dijo el titular de Seguridad Pública en una entrevista radial.
(ANSA).
