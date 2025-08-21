Fútbol: 'Cholo' Simeone, en la bienvenida a los fichajes: "Tenemos un propósito todos por delante que es enorme"

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado lo "enorme" que es el "propósito" que él, su 'staff' técnico y "todos" sus pupilos tienen "por delante" en el club en esta temporada, a colación de la 'Noche de bienvenida 2025' celebrada este jueves en el Estadio Riyadh Air Metropolitano con presencia de 35.114 espectadores.

"Tenemos un propósito todos por delante que es enorme. El crecimiento del club en el mundo es increíble y ese propósito lo tenemos que cuidar, lo tenemos que trabajar y estando siempre juntos vamos a poder seguir creciendo como está creciendo el Atlético de Madrid", afirmó el 'Cholo' durante su discurso en una velada de recibimiento a los fichajes.

"En este momento han llegado muchos chicos nuevos con mucha juventud, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Tenemos un grupo que viene trabajando desde hace bastante dentro del equipo y no tengo ninguna duda que vamos a competir", dijo el entrenador argentino.

"Nuestra búsqueda es que ustedes se sientan tan importante como nosotros nos sentimos dentro del campo, que nosotros logremos transmitirle a ustedes lo que ustedes quisieran hacer si estvuieran en el lugar nuestro jugando. Eso es lo que queremos", aseveró Simeone.

El Atlético celebró en su estadio una nueva edición de la 'Noche de bienvenida', siguiendo la exitosa iniciativa del pasado año, como puesta de largo ante sus aficionados para todos los jugadores y técnicos de los primeros equipos masculino y femenino, así como del Atlético Madrileño.

Después de que el empresario italiano Gianluca Vacchi comenzase todo ejerciendo de DJ, el filial presentó a su plantel y cogió el micrófono Fernando Torres, leyenda colchonera y actual entrenador del Madrileño.

"Siempre es un placer volver a casa. Siempre es especial pisar el césped de nuestra casa y estar aquí con toda nuestra gente; para mí, por supuesto, que he crecido aquí y siempre me he sentido bien", comentó.

"Es un momento especial de cara a la gente y para este grupo extraordinario de futbolistas que tenemos hoy aquí y que sueñan con algún día poder estar delante de todos vosotros jugando en este estadio. Entonces, es una noche muy especial", describió 'El Niño' Torres.

Luego fue el turno para el Atleti Femenino, cuya plantilla saltó al terreno de juego con los refuerzos de Amaiur Sarregi y de Macarena Portales. La música siguió amenizando la noche gracias a un pequeño concierto de Dani Fernández, colchonero confeso, y más adelante llegó el plato fuerte con la bienvenida del conjunto masculino.

Además del francés Antoine Griezmann, el centrocampista canterano Pablo Barrios recibió una ovación que tan solo fue superada por la del delantero argentino Julián Álvarez, último en ser presentado justo antes de que saltaran al campo Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Johnny Cardoso, Dávid Hancko, Giacomo Raspadori, Thiago Almada y Álex Baena.

A continuación, acaparó los focos el centrocampista y capitán, Koke Resurrección, quien rápido agarró el micrófono. "La verdad es que es increíble el recibimiento que he tenido yo y han tenido mis compañeros en una noche increíble con muchos niños atléticos que he visto en vídeos y que estoy viendo con la camiseta que les traen sus padres o sus abuelos, como me pasó a mí cuando era pequeño", rememoró. "Lo que le quiero transmitir a la gente es que tenga confianza en nosotros. Obviamente que el otro día no empezamos bien, es la realidad, porque queríamos ganar, pero confianza absoluta en mis compañeros. Veo cómo entrenan, veo cómo trabajan, veo cómo nos dejamos el alma y estoy seguro de que van a llegar cosas muy importantes esta temporada", agregó. "Estoy convencido. Tenemos una revancha el sábado muy importante, que ya hay que empezar a ganar otra vez y ojalá lo podamos cumplir", aludió al próximo encuentro liguero contra el Elche CF. "Y nada, agradecer a todos los que habéis venido esta noche a recibirnos, a los que estáis en vuestras casas. La verdad es que ha sido un día increíble. ¡Y forza Atleti siempre!", concluyó Koke en su discurso dirigido a la afición.