Fútbol: Cinco detenidos en el dispositivo del miércoles por el partido Barça-PSG en Barcelona
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a cinco personas (uno de ellos menor) en su dispositivo policial del centro de Barcelona este miércoles por el partido de Champions FC Barcelona-PSG, donde hubo unos 1000 "radicales" del equipo francés, informan fuentes policiales a Europa Press.
Dos de las detenciones fueron en fase previa al inicio del dispositivo (uno por dos órdenes de detención judiciales, otro por un quebrantamiento de condena) y los otros tres fueron detenidos en fase del dispositivo, uno de ellos menor.
Además, los agentes interpusieron 10 denuncias por infringir la Ley del Deporte y 28 por posesión de drogas, e intervinieron 23 bengalas, una gran pancarta de los 'Boixos Nois' y una bandera. Mossos también ha dicho que resultaron heridos ocho miembros de su Brigada Móvil (Brimo) por el lanzamiento de objetos que se produjo al enfrentarse ambas aficiones.
