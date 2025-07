Fútbol: Collina: "El resultado del uso de las minicámaras en los árbitros en el Mundial ha superado las expectativas"

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, mostró su satisfacción con las innovaciones en el arbitraje que se han introducido en el Mundial de Clubes que se está celebrando en Estados Unidos, defendiendo que "han superado todas las expectativas", según un comunicado del organismo. Las iniciativas puestas en marcha en la competición son el uso de minicámaras por parte de los árbitros, la versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y la regla de ocho segundos de retención del balón, destinada a reducir las pérdidas de tiempo por parte de los guardametas. La edición inaugural del 'nuevo' Mundial de Clubes, en la que han participado 32 equipos, ha sido la primera competición de la FIFA en la que los árbitros han portado minicámaras. El ensayo buscaba analizar si la retransmisión de la perspectiva de los árbitros, mediante nuevos ángulos de cámara, podía servir para que los telespectadores y quienes siguen los encuentros en las plataformas de internet disfruten más de los partidos. "El resultado del uso de las minicámaras por parte de los árbitros en este Mundial de Clubes ha superado todas las expectativas. Pensamos que, para los telespectadores, sería una experiencia interesante, y hemos recibido excelentes comentarios. Nos han preguntado por qué no se ponía en práctica en todos los partidos e incluso en todos los deportes", valoró. Collina aseguró que esta iniciativa ha resultado también "muy positiva" para la FIFA. "Nos ha permitido observar qué ven los árbitros sobre el terreno de juego. No solo la hemos aplicado para potenciar el entretenimiento, sino también para formar a los árbitros y explicar por qué algún detalle no se ve cuando estás en el campo", explicó. Un ejemplo de esto último se produjo en el partido de fase de grupos entre el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain, en el que el árbitro no vio una infracción por mano de un defensa rojiblanco porque otro jugador se interponía en su línea de visión. "A partir de las imágenes de la cámara, quedó absolutamente clara la imposibilidad de que el árbitro viera el incidente en aquellos momentos", afirmó Collina. El VAR alertó al colegiado, quien señaló el penalti a favor del PSG tras revisar la jugada en el monitor a pie de campo. En esta competición también entró en vigor el cambio en la Regla 12.3, aprobado por la International Football Association Board (IFAB), por el cual se concederá un saque de esquina al equipo atacante si un guardameta controla el balón con las manos o los brazos durante más de ocho segundos. "Ha tenido un gran éxito y ha mejorado el ritmo de los partidos. No se han producido pérdidas de tiempo porque los porteros controlaran excesivamente el balón con las manos, como solía pasar", celebró. "Solo se ha sancionado a dos guardametas, por lo que hemos logrado plenamente el objetivo, que no era pitar saques de esquina, sino que se respetara la regla", agregó. Por otro lado, la versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego ha servido para impedir situaciones en las que el banderín se levanta solo después de que los atacantes hayan corrido 30 o 40 metros, según Collina. "Cuando se han producido fueras de juego claros, las alertas han llegado a los árbitros asistentes antes que nunca. De manera que ha funcionado muy bien, y se han anulado goles que no debían subir al marcador. Estamos muy satisfechos, porque la tecnología ha respaldado decisiones correctas", aplaudió. Para arbitrar los 62 partidos disputados, a falta de la final de este domingo entre Chelsea y PSG, se designó un total de 117 profesionales -35 árbitros, 58 árbitros asistentes y 24 asistentes de video- pertenecientes a 41 federaciones miembro. "Ha sido un torneo magnífico, con gran fútbol y mucha profesionalidad, tanto de los futbolistas como de los árbitros. Ha sido un estreno memorable", concluyó.