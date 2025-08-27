Fútbol: Concluye la primera fase de las obras de renovación del Estadio de Vallecas antes de la Coference League

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Comunidad de Madrid ha finalizado la primera fase de las obras de renovación del Estadio de Vallecas, justo a tiempo para que el Rayo juegue su partido de vuelta del 'playoff' de acceso a la Conference League de este jueves ante el Neman Grodno bielorruso y dispute la jornada de LaLiga EA Sports de este fin de semana.

"Tal y como anunciamos hemos cumplido el compromiso de tener la primera fase de estas obras del estadio a tiempo para adecuarnos a los calendarios deportivos y facilitar a los aficionados el seguimiento de su equipo tan vinculado a este barrio", ha subrayado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, que ha visitado este miércoles el 'templo' vallecano y ha supervisado el resultado de las obras.

La visita al feudo del Rayo se produce tras un viaje institucional a Buenos Aires, donde ya había adelantado en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como 'La Bombonera', que el Rayo Vallecano y todos sus aficionados dispondrían de un recinto más cómodo y seguro tras una inversión de dos millones de euros.

En aquel momento, el consejero aseguró que el concepto del popular estadio de Boca Juniors, integrado en el corazón de un distrito, es el que inspiraba la reforma del Estadio de Vallecas de la capital española.

Así, tras la ejecución de los trabajos, el campo vallecano ha visto renovadas de forma integral sus dos cubiertas, así como reparadas las fachadas de la avenida de la Albufera y de la calle del Arroyo del Olivar, mientras que la del Payaso Fofó ha sido acondicionada para la exhibición de un gran mural conmemorativo con motivo del primer centenario del club, que se realizará en colaboración con las peñas.

Además, la gran jardinera de entrada a taquillas, que ocupaba un 40% de la superficie y dificultaba el tránsito fluido, ha sido sustituida por una escalinata con barandillas de acuerdo a la normativa de seguridad, que contará con una plataforma salvaescaleras para el acceso de personas con movilidad reducida.

En el interior, se han reformado los aseos, y en la zona de federaciones (boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar) se han instalado nuevos sistemas de climatización y extracción y se han llevado a cabo mejoras de seguridad.

"Es una primera fase de reforma integral que también tiene que ver con la estética y con la seguridad y en el bienestar de los usuarios y del público", ha destacado el consejero regional.

PUERTAS ANTIPÁNICO

Estas actuaciones se suman a otras llevadas a cabo anteriormente en el estadio, como la instalación de diez nuevas puertas antipánico para poder facilitar así los accesos y salidas al campo. En concreto, se ha destinado un total de 46.240 euros para sustituir ocho puertas --la 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14-- por unas nuevas de doble hoja con apertura interior con barras antipánico que cumplen con los requisitos de seguridad demandados por LaLiga.

Por su parte, el club vallecano ha llevado a cabo la sustitución de otras dos puertas de su feudo, la 1 y la 3. El Ejecutivo autonómico ha subrayado que continuará trabajando en coordinación con el club y LaLiga en el proyecto de reforma integral del Estado de Vallecas, con capacidad para 14.700 espectadores.

Por otro lado, De Paco ha asegurado que la Comunidad de Madrid "va a poner este campo a punto para que el Rayo pueda estar en él y pueda seguir jugando en él mientras que el club lo considere y mientras que el club lo necesite". Así, ha destacado que el conjunto franjirrojo va a jugar "en un estadio en condiciones", y que el Gobierno regional "estará siempre al lado del club, de los aficionados y del servicio público hacia Madrid".

Finalmente, De Paco Serrano ha agradecido "la mano tendida" del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, para llevar a cabo las mejoras en el estadio. "Con el que nos vemos constantemente, hablamos constantemente, porque todos queremos lo mismo. Todos queremos que Madrid sea importante, que Vallecas sea importante y que el Rayo Vallecano consiga cada vez mejores logros", ha concluido.